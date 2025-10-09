יום חמישי, 09.10.2025 שעה 13:17
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דראפיץ' בחוץ, אדהם האדיה סיכם בבני ריינה

המאמן יעזוב את המועדון כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אך טרם סיכם את תנאי הפיצוי. האדיה ישוב לקדנציה נוספת אחרי שהודיע לשחקני כפר קאסם על עזיבתו

|
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

עוד בטרם הודיעה רשמית על הפרידה מסלובודאן דראפיץ', כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מכבי בני ריינה סיכמה עם אדהם האדיה כמאמן הקבוצה החל משבוע הבא. על המעומדות של האדיה פורסם לראשונה ב-ONE והוא חוזר לקדנציה נוספת בריינה.

האדיה הודיע הבוקר לשחקני מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית ואמר: "אני עוזב לבני ריינה". עוד קודם לכן המאמן פנה למנהל המקצועי של כפר קאסם, רועי כהן, וביקש את ברכת הדרך לעזוב את הקבוצה לטובת אימון בבני ריינה כמחליפו של דראפיץ'.

כאמור, האדיה כינס את שחקני הקבוצה ואמר להם כי הוא יעזוב לאחר המשחק הקרוב מול נוף הגליל.

אדהם האדיה (חגי מיכאלי)אדהם האדיה (חגי מיכאלי)

דראפיץ טרם סיכם את תנאי עזיבתו, מה שאומר שכרגע האדיה לא יכול לעמוד על הקווים עד לגמר חשבון עם דראפיץ'. ביום ראשון אמור הבעלים סעיד בסול לחזור ארצה ולנסות להגיע להבנות עם סוכנו של דראפיץ’, צחי שלטי, על תנאי עזיבתו של המאמן בתקווה שהמהלך יצלח.

