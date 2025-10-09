דראפיץ' בחוץ, אדהם האדיה סיכם בבני ריינה

עוד בטרם הודיעה רשמית על הפרידה מסלובודאן דראפיץ', כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מכבי בני ריינה סיכמה עם אדהם האדיה כמאמן הקבוצה החל משבוע הבא. על המעומדות של האדיה פורסם לראשונה ב-ONE והוא חוזר לקדנציה נוספת בריינה.

האדיה הודיע הבוקר לשחקני מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית ואמר: "אני עוזב לבני ריינה". עוד קודם לכן המאמן פנה למנהל המקצועי של כפר קאסם, רועי כהן, וביקש את ברכת הדרך לעזוב את הקבוצה לטובת אימון בבני ריינה כמחליפו של דראפיץ'.

כאמור, האדיה כינס את שחקני הקבוצה ואמר להם כי הוא יעזוב לאחר המשחק הקרוב מול נוף הגליל.

אדהם האדיה (חגי מיכאלי)

דראפיץ טרם סיכם את תנאי עזיבתו, מה שאומר שכרגע האדיה לא יכול לעמוד על הקווים עד לגמר חשבון עם דראפיץ'. ביום ראשון אמור הבעלים סעיד בסול לחזור ארצה ולנסות להגיע להבנות עם סוכנו של דראפיץ’, צחי שלטי, על תנאי עזיבתו של המאמן בתקווה שהמהלך יצלח.