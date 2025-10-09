מגדל העמק תחפש להפתיע את אחי נצרת

בעיצומו של חג הסוכות, יתקיים לו המחזור החמישי בליגה א' צפון, כשזה יחל כבר הערב (חמישי) עם צמד משחקים. מ.ס טירה וגל ברשאן יפגשו בביתם את מ.כ צעירי טמרה, העולה החדשה, שתי קבוצות שחולקות את המקום השביעי עם שש נקודות, בעוד הפועל בני מוסמוס תפגוש במתחם האימונים הסינטטי בחדרה את מכבי אתא ביאליק.

יתר משחקי המחזור יתקיימו מחר כשבמוקד המפגש בין הפועל מגדל העמק למכבי אחי נצרת. מעבר לכך, הפועל טירת הכרמל תפגוש את הפועל עירוני כרמיאל לקרב העולות החדשות. מכבי נוג'ידאת תפגוש את מכבי נווה שאנן, המוליכה. הפועל בית שאן והפועל אום אל פאחם ייפגשו ראש בראש ובאקה אל גרביה תתמודד מול צעירי אום אל פאחם.

הפועל מגדל העמק – מכבי אחי נצרת

המשחק יתקיים מחר במגרש הסינטטי במגדל העמק, בשעה 13:15. הקבוצה שטרם ניצחה העונה ונמצאת בתחתית הטבלה מול הקבוצה שספגה, עד כה, רק שער אחד בלבד. במגדל העמק נפרדו ממשה ויצמן ומקווים להשיג הפתעה מול היריבה, לה עבר בליגות הבכירות. מה גם שמגדל העמק כבשה עד כה רק שער אחד ונמצאת בבעיה. באחי נצרת יחפשו ניצחון רביעי לעונה הנוכחית.

שחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – הפועל עירוני כרמיאל

המשחק יתקיים מחר במתחם האימונים הסינטטי בחדרה, בשעה 14:00. כרמיאל, אחת משלוש הקבוצות שטרם הפסידו העונה בליגה תפגוש את טירת הכרמל של חנא פרהוד, שהשיגה בשבוע שעבר ניצחון ליגה גדול במיוחד מול טמרה. כרמיאל הוכיחה שהיא לא פראיירית וההגנה שלה עשויה מברזל. טירת הכרמל תחפש לחבר ניצחון ליגה שני ולהיצמד לחלק העליון.

שחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם

המשחק יתקיים מחר באצטדיון בית שאן, בשעה 14:30. שתי קבוצות שטרם ניצחו העונה ואם לא די בזאת – מתחת לקו האדום, כשהפועל אום אל פאחם עדיין עם מינוס 12 נקודות. יובל שטרית, מאמנה של בית שאן, עזב ועל הקווים צפוי לעמוד לעת עתה, גיא דיין, המנהל המקצועי. לאום אל פאחם רק שער זכות אחד וללא ניצחון מול בית שאן, המצב יהיה קריטי במיוחד.

שחקני בית שאן (חג'אג' רחאל)

יתר משחקי המחזור

מ.ס טירה – מ.כ צעירי טמרה (09/10, טירה, 19:00)

הפועל בני מוסמוס – מכבי אתא ביאליק (09/10, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:15)

מכבי נוג'ידאת – מכבי נווה שאנן (10/10, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

הפועל ע.באקה אל גרבייה – צעירי אום אל פאחם (10/10, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 14:30)

הפועל עירוני עראבה – עירוני נשר (10/10, אצטדיון דוחא סכנין, 14:45)