יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

מגדל העמק תחפש להפתיע את אחי נצרת

לקראת המחזור ה-5 בליגה א' צפון: לאחר הפרידה ממשה ויצמן, הקבוצה שטרם ניצחה מול הירוקים של סאיג. נווה שאנן תצא לנוג'ידאת וטירה תפגוש את טמרה

|
שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

בעיצומו של חג הסוכות, יתקיים לו המחזור החמישי בליגה א' צפון, כשזה יחל כבר הערב (חמישי) עם צמד משחקים. מ.ס טירה וגל ברשאן יפגשו בביתם את מ.כ צעירי טמרה, העולה החדשה, שתי קבוצות שחולקות את המקום השביעי עם שש נקודות, בעוד הפועל בני מוסמוס תפגוש במתחם האימונים הסינטטי בחדרה את מכבי אתא ביאליק.

יתר משחקי המחזור יתקיימו מחר כשבמוקד המפגש בין הפועל מגדל העמק למכבי אחי נצרת. מעבר לכך, הפועל טירת הכרמל תפגוש את הפועל עירוני כרמיאל לקרב העולות החדשות. מכבי נוג'ידאת תפגוש את מכבי נווה שאנן, המוליכה. הפועל בית שאן והפועל אום אל פאחם ייפגשו ראש בראש ובאקה אל גרביה תתמודד מול צעירי אום אל פאחם.

הפועל מגדל העמק – מכבי אחי נצרת
המשחק יתקיים מחר במגרש הסינטטי במגדל העמק, בשעה 13:15. הקבוצה שטרם ניצחה העונה ונמצאת בתחתית הטבלה מול הקבוצה שספגה, עד כה, רק שער אחד בלבד. במגדל העמק נפרדו ממשה ויצמן ומקווים להשיג הפתעה מול היריבה, לה עבר בליגות הבכירות. מה גם שמגדל העמק כבשה עד כה רק שער אחד ונמצאת בבעיה. באחי נצרת יחפשו ניצחון רביעי לעונה הנוכחית.

שחקני מגדל העמק (חגשחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – הפועל עירוני כרמיאל
המשחק יתקיים מחר במתחם האימונים הסינטטי בחדרה, בשעה 14:00. כרמיאל, אחת משלוש הקבוצות שטרם הפסידו העונה בליגה תפגוש את טירת הכרמל של חנא פרהוד, שהשיגה בשבוע שעבר ניצחון ליגה גדול במיוחד מול טמרה. כרמיאל הוכיחה שהיא לא פראיירית וההגנה שלה עשויה מברזל. טירת הכרמל תחפש לחבר ניצחון ליגה שני ולהיצמד לחלק העליון.

שחקני הפועל כרמיאל (חגשחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם
המשחק יתקיים מחר באצטדיון בית שאן, בשעה 14:30. שתי קבוצות שטרם ניצחו העונה ואם לא די בזאת – מתחת לקו האדום, כשהפועל אום אל פאחם עדיין עם מינוס 12 נקודות. יובל שטרית, מאמנה של בית שאן, עזב ועל הקווים צפוי לעמוד לעת עתה, גיא דיין, המנהל המקצועי. לאום אל פאחם רק שער זכות אחד וללא ניצחון מול בית שאן, המצב יהיה קריטי במיוחד.

שחקני בית שאן (חגשחקני בית שאן (חג'אג' רחאל)

יתר משחקי המחזור

מ.ס טירה – מ.כ צעירי טמרה (09/10, טירה, 19:00)

הפועל בני מוסמוס – מכבי אתא ביאליק (09/10, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:15)

מכבי נוג'ידאת – מכבי נווה שאנן (10/10, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

הפועל ע.באקה אל גרבייה – צעירי אום אל פאחם (10/10, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 14:30)

הפועל עירוני עראבה – עירוני נשר (10/10, אצטדיון דוחא סכנין, 14:45)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */