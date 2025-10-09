הפועל גליל עליון בסכנת ירידה לליגה הלאומית

האם הפועל גליל עליון תרד לליגה הלאומית? רגע לפני תחילת ליגת העל, הקבוצה הצפונית בסכנת ירידה. הסיבה: היא עדיין לא הגישה ערבות על התקציב לעונה הקרובה שמתחילה ביום ראשון.

ברשות לבקרת התקציבים הציבו בפני גליל עליון דדליין להציב את הערבות – עד היום (חמישי) ב-12:00. כעת יש דרמה מאחורי הקלעים כדי לראות אם המועדון יצליח להעמיד את הערבות בזמן.

גליל הסתבכה אחרי שמועדון בנו על איש העסקים, זוהר לבקוביץ’, ששימש בעבר כנשיא הקבוצה, כמי שיעמיד את הערבות, כך לפחות טענו בגליל בפני אנשים בכדורסל הישראלי. עם זאת, כבר באפריל 2024 הודיע לבקוביץ’ על סיום דרכו בכדורסל הישראלי.

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

יו”ר גליל עליון, טמיר אברהמס, אמר בתגובה: “אנחנו פועלים מול כל הגופים הרלוונטיים במטרה לפתור את העניין. מאמינים שזה ייפתר בשעות הקרובות”.

כאמור, ביום ראשון העונה תצא לדרך ועדיין לא ברור אם גליל תעלה על הפרקט. הקבוצה אמורה לפתוח את הליגה בראשון ב-16:30 במשחק מול הפועל העמק בכפר בלום אחרי שסגרה את גביע ווינר עם ניצחון על נס ציונה, במפעל שבו רשמה לפני כן שלושה הפסדים רצופים.