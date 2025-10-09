יום חמישי, 09.10.2025 שעה 13:17
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

כשיהיה שקט: תעשה פנייה להחזרת המשחקים

בהתאחדות לכדורגל ימתינו לוודאות מלאה כי הרוגע חזר לפני שיפנו לאופ"א ולפיפ"א, המשחק של הנבחרת מול מולדובה בנובמבר יתקיים בקישינב. וגם: מכבי

|
מנור סולומון (שחר גרוס)
מנור סולומון (שחר גרוס)

לאחר הבשורות המשמחות שהגיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) עם הסכם שנחתם להחזרת החטופים והחללים לישראל, בהתאחדות לכדורגל לא ממהרים לפנות לאופ"א בבקשה להחזיר את משחקי הנבחרת והקבוצות הישראליות לישראל. על פי גורמים בהתאחדות, הפנייה תעשה רק לאחר שיתברר באופן חד-משמעי כי השקט חזר לאזור, וללא כל הפרעות נוספות.

בשלב זה, כל עוד לא קיימת ודאות מלאה, יעדיפו בהתאחדות להמתין. רק כאשר תתקבל ההערכה שמדובר ביציבות אמיתית ובזמן המתאים, יפנו לגורמים הרלוונטיים באופ"א ובפיפ"א כדי להתחיל בסלילת הדרך לחזרת המשחקים לארץ.

בינתיים, המשחק האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 מול נבחרת מולדובה, שנקבע ל-16 בנובמבר לאחר חילופי ביתיות, ייערך בקישינב - החלטה שכבר אינה ניתנת לשינוי.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

אם הנבחרת הלאומית לא תעפיל לשלב הפלייאוף של מוקדמות המונדיאל, צפויים משחקי ידידות בחודשים מרץ ויוני. המפעל הרשמי הבא שבו צפויה ישראל להשתתף הוא ליגת האומות, שתיפתח בספטמבר הבא.

במקביל, מכבי תל אביב נותרה הקבוצה הישראלית היחידה המשחקת כיום באירופה. גם בהקשר זה, בהתאחדות מדגישים שאין סיבה למהר. יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, אמר בעבר כי "יש לי כדור אחד בקנה" - רמז לגישה זהירה ומדודה.

דור פרץ (IMAGO)דור פרץ (IMAGO)
"גאה להיות ישראלי ולייצג את המדינה שלי"

לאחר שנתיים ללא משחקים בינלאומיים בישראל, נראה כי חזרת המשחקים מתקרבת מתמיד, אך בהתאחדות לכדורגל יפגינו סבלנות נוספת עד שיוכח מעל לכל ספק שהשקט חזר לישראל.

