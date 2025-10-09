פרנקי דה יונג: לשחק במיאמי? אני לא מסכים לזה

במהלך השבוע שעבר חאבייר טבס, נשיא הלה ליגה, אישר כי המשחק השנוי במחלוקת בין ויאריאל לברצלונה ייערך ב-20 בדצמבר במיאמי. קפטני קבוצות הלה ליגה אינם מסכימים ורוצים לקיים פגישה פנים אל פנים עם ההנהלה. ואם זה לא מספיק, פרנקי דה יונג, אחד מהקפטנים של ברצלונה, הוסיף שמן למדורה במסיבת עיתונאים עם נבחרת הולנד.

פרנקי דה יונג הצהיר: “אני לא אוהב שאנחנו משחקים שם ואני לא מסכים עם זה. זה לא הוגן כלפי הליגה. אני לא חושב שזה נכון עבור השחקנים. אנחנו תמיד מתלוננים על לוח המשחקים ועל הנסיעות המופרזות”. זאת בעקבות העובדה שבארסה תצטרך לטוס יותר מ-8,000 ק"מ למשחק.

הקשר ההולנדי המשיך: “עבור מועדונים, מדובר בהרחבת המותג שלהם ברחבי העולם. זה כנראה מה שחשוב. אני מבין את העמדה, אבל לא הייתי מקבל אותה ואני לא שותף לה”.

פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)

1:7 מדהים לבארסה על באיירן באלופות

דה יונג מאמין שמעבר להסכמים מסחריים, השחקנים יהיו אלה שייפגעו הכי הרבה: “המועדונים יקבלו תשלום על זה, אבל אני לא מסכים לשחק משחק ליגה במיאמי. אני מבין שמועדונים אחרים לא מסכימים”, סיכם.