יום שבת, 01.11.2025 שעה 07:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 25-26
  
2313-2014אוניון1
2110-1613סנטרל קורדובה2
2113-1513אסטודיאנטס3
2011-2213בוקה ג'וניורס4
1913-1313דפנסה חוסטיסיה5
1810-1513ארגנטינוס-ג'וניורס6
1810-1313בלגראנו7
1811-1313טיגרה8
1813-1413ראסינג קלוב9
1816-1613ברקאס סנטרל10
1718-1213בנפילד11
1611-613הורקאן12
1214-1113אינדפנדיינטה ריבדביה13
1122-1114ניואלס אולד-בויס14
915-513אלדוסיבי15
  
307-1814רוסאריו סנטראל1
2710-1814דפורטיבו רייסטרה2
269-1513לאנוס3
259-1913ולס סרספילד4
2210-1214סן לורנסו5
2112-2013ריבר פלייט6
1515-1413אתלטיקו טוקומן7
1514-913סרמיינטו8
1515-814אינסטיטוטו9
1412-713טאיירס קורדובה10
1316-813חימנסיה לה-פלאטה11
1120-1113פלטנסה12
1016-913גודוי קרוז13
913-913אינדפנדיינטה14

מאמן בוקה ג'וניורס מת מסרטן בגיל 69

חדשות עצובות הגיעו מארגנטינה: מיגל אנחל רוסו שנאבק בסרטן מ-2017, נכנע למחלה אחרי החמרה במצבו. שערי הבומבונרה ייפתחו כדי שאוהדים יוכלו להיפרד

|
מיגל אנחל רוסו (IMAGO)
מיגל אנחל רוסו (IMAGO)

הכדורגל הארגנטינאי קיבל חדשות עצובות: מיגל אנחל רוסו, מאמנה של בוקה ג’וניורס ואחת הדמויות המשפיעות בכדורגל הדרום אמריקאי בעשורים האחרונים, הלך לעולמו בגיל 69. רוסו נאבק במחלת הסרטן מאז 2017, תחילה בסרטן הערמונית ובהמשך גם בסרטן בשלפוחית השתן. מאז ספטמבר האחרון הוא היה בחופשת מחלה וטופל בביתו, עד להחמרה שהובילה לפטירתו.

במהלך קריירה של למעלה מ-30 שנה כמאמן, רוסו זכה להישגים רבים, ובראשם הזכייה הבלתי נשכחת עם בוקה ג’וניורס בגביע ליברטדורס בשנת 2007, בעונה בה כיכב חואן רומן ריקלמה. למעלה מעשור לאחר מכן, שב לקווים של בוקה, הפעם כשאותו ריקלמה כבר בתפקיד סגן נשיא המועדון. בשנת 2025, תחת נשיאותו של ריקלמה, רוסו עמד שוב על הקווים של הקבוצה הצהובה-כחולה - הפעם במסגרת גביע העולם למועדונים.

בוקה ג’וניורס פרסמה הודעה רשמית בלילה שבין רביעי לחמישי, בה נמסר: "ה‏מועדון מודיע בצער עמוק על פטירתו של מיגל אנחל רוסו. מיגל השאיר חותם בל יימחה במועדון שלנו, ותמיד ייזכר כדמות של שמחה, חום ומסירות. אנו שולחים את תנחומינו למשפחתו וליקיריו ברגע הכואב הזה. נוח על משכבך בשלום, מיגל היקר".

מיגל אנחל רוסו בימים אחרים (IMAGO)מיגל אנחל רוסו בימים אחרים (IMAGO)

המועדון הודיע גם כי ביום חמישי ובשישי ייפתחו שערי אצטדיון לה בומבונרה לטובת אוהדים המעוניינים לחלוק לו כבוד אחרון. ברשתות החברתיות זרמו הודעות תנחומים מרחבי ארגנטינה – החל מהיריבות הגדולות ביותר של בוקה, כמו ריבר פלייט ואינדפנדיינטה, ועד לקבוצות אותן אימן רוסו במהלך הקריירה, ובהן ראסינג, סן לורנסו, ולס, קולון, אסטודיאנטס ועוד.

רוסו החל את דרכו כשחקן בקבוצת אסטודיאנטס, בה שיחק כקשר אחורי במשך כל הקריירה שלו – מ-1975 ועד 1989, עם לא פחות מ-435 הופעות ו-11 שערים. במדי נבחרת ארגנטינה רשם 17 הופעות.

כמאמן, מעבר להצלחות עם בוקה, הדריך רוסו שורה ארוכה של קבוצות בארגנטינה ובחו"ל, כולל סן לורנסו, ראסינג, ולס, אוניברסידד דה צ'ילה, מיז'ונריוס (קולומביה), אליאנסה לימה (פרו), סרו פורטניו (פרגוואי) ואל נאסר הסעודית.

