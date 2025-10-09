"מתפללים לראות את איתן וכל אחינו בבית"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי עסקת חטופים נסגרה וכי אם לא יקרה משהו קיצוני, החטופים שנמצאים בשבי החמאס יחזרו לביתם, מה שגרם לכל המדינה להתרגש, וכן גם לעולם הספורט, שהגיב לכך ברשתות החברתיות.

הפועל ב”ש צייצה בטוויטר: “מחכים לאיתן שלנו ולכל החטופים בבית. בקרוב מאוד. אמן”. הכוונה היא כמובן לאיתן הורן, אוהד הקבוצה שעדיין חטוף בעזה. אלונה ברקת שיתפה את הציוץ וכתבה: “בוקר של ציפייה, התרגשות ותקווה מתפללים לראות את איתן ואת כל האחים והאחות החטופים שלנו במהרה בבית. נתפלל להחזרתם לשלום הביתה של כל חיילנו ולרפואתם המלאה של כל פצועינו”.

דני אבדיה, מאור מליקסון, גיל כהן וליאור רפאלוב היו רק חלק מהספורטאים שפרסמו את התמונה עם הסרט הצהוב והכיתוב: “הם באים הביתה”. עומר אצילי כתב: “השם אחד ושמו אחד” ואייל ברקוביץ’ הוסיף: “עם ישראל חי”.

רותם חטואל כתב: “בוקר טוב, הודו להשם”, בן שהר הוסיף: “צמרמורת בגוף, מחכים לכם”, איתי שכטר הוסיף אימוג’ים של הודיה, נאור סבג בחר להודות לנשיא טראמפ, ניר ביטון כתב: “הבשורה שלה חיכינו” ועידן ורד שיתף פסוק מספר נחמיה.

הג’ודאי שגיא מוקי כתב: “בוקר של בשורות טובות. לא לשכוח את המתים – את כולם. תודה”. ג’ודאי אחר, פיטר פלצ’יק, פתח מצלמה ואמר: “איזה בוקר. נחתמה עסקה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, היינו כחולמים, והנה כאילו השמיים מקשיבים לנו, יש לנו גשם, וסוף סוף נוכל לראות את כולם בבית, מטורף”.

