יום חמישי, 09.10.2025 שעה 13:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"מתפללים לראות את איתן וכל אחינו בבית"

בעולם הספורט נרגשים מהחזרה הצפויה של החטופים הביתה, ברקת: "זה בוקר של ציפייה והתרגשות". וגם: התגובות של אבדיה, רפאלוב, ברקוביץ', מוקי והיתר

|
יאיר הורן ביציע עם חולצה להשבת אחיו איתן מהשבי (מרטין גוטדאמק)
יאיר הורן ביציע עם חולצה להשבת אחיו איתן מהשבי (מרטין גוטדאמק)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי עסקת חטופים נסגרה וכי אם לא יקרה משהו קיצוני, החטופים שנמצאים בשבי החמאס יחזרו לביתם, מה שגרם לכל המדינה להתרגש, וכן גם לעולם הספורט, שהגיב לכך ברשתות החברתיות.

הפועל ב”ש צייצה בטוויטר: “מחכים לאיתן שלנו ולכל החטופים בבית. בקרוב מאוד. אמן”. הכוונה היא כמובן לאיתן הורן, אוהד הקבוצה שעדיין חטוף בעזה. אלונה ברקת שיתפה את הציוץ וכתבה: “בוקר של ציפייה, התרגשות ותקווה מתפללים לראות את איתן ואת כל האחים והאחות החטופים שלנו במהרה בבית. נתפלל להחזרתם לשלום הביתה של כל חיילנו ולרפואתם המלאה של כל פצועינו”.

דני אבדיה, מאור מליקסון, גיל כהן וליאור רפאלוב היו רק חלק מהספורטאים שפרסמו את התמונה עם הסרט הצהוב והכיתוב: “הם באים הביתה”. עומר אצילי כתב: “השם אחד ושמו אחד” ואייל ברקוביץ’ הוסיף: “עם ישראל חי”.

הסטורי של דני אבדיה (אינסטגרם)הסטורי של דני אבדיה (אינסטגרם)

רותם חטואל כתב: “בוקר טוב, הודו להשם”, בן שהר הוסיף: “צמרמורת בגוף, מחכים לכם”, איתי שכטר הוסיף אימוג’ים של הודיה, נאור סבג בחר להודות לנשיא טראמפ, ניר ביטון כתב: “הבשורה שלה חיכינו” ועידן ורד שיתף פסוק מספר נחמיה.

הג’ודאי שגיא מוקי כתב: “בוקר של בשורות טובות. לא לשכוח את המתים – את כולם. תודה”. ג’ודאי אחר, פיטר פלצ’יק, פתח מצלמה ואמר: “איזה בוקר. נחתמה עסקה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, היינו כחולמים, והנה כאילו השמיים מקשיבים לנו, יש לנו גשם, וסוף סוף נוכל לראות את כולם בבית, מטורף”.

שגיא מוקי מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)שגיא מוקי מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)
הסטורי של גיל כהן (אינסטגרם)הסטורי של גיל כהן (אינסטגרם)
הסטורי של עידן ורד (אינסטגרם)הסטורי של עידן ורד (אינסטגרם)
ליאור רפאלוב מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)ליאור רפאלוב מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)
הסטורי של מאור מליקסון (אינסטגרם)הסטורי של מאור מליקסון (אינסטגרם)
הסטורי של פיטר פלצהסטורי של פיטר פלצ'יק (אינסטגרם)
איתי שכטר מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)איתי שכטר מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)
הסטורי של ניר ביטון (אינסטגרם)הסטורי של ניר ביטון (אינסטגרם)
רותם חטואל מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)רותם חטואל מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)
בן שהר מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)בן שהר מגיב להחזרת החטופים (צילום מסך)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */