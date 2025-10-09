יום ראשון, 12.10.2025 שעה 03:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

"הונאה, הטעיה ומצג שווא": אוהד תובע את לברון

התעלול השיווקי של הכוכב גרם לאוהד של הלייקרס, אנדרו גארסיה, לרכוש שני כרטיסים למשחק מול קליבלנד וכעת הוא טוען כי נגרם לו נזק של כ-865 דולר

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

אחרי התעלול השיווקי של לברון ג’יימס, אוהד לוס אנג’לס לייקרס הגיש תביעה נגד הכוכב בבית משפט לתביעות קטנות, זאת בעקבות פרסום שעשה השחקן ברשתות החברתיות ושהתברר, לטענת האוהד, כהטעיה מכוונת. לפי הדיווח של ‘TMZ Sports’, האוהד, אנדרו גארסיה בן ה-29, טוען כי נפל קורבן לפרסום שגוי שביצע לברון, מה שהוביל אותו לרכוש כרטיסים יקרים למשחק עתידי תחת רושם שגוי של פרישה מתקרבת.

בתביעה שהגיש טוען גארסיה כי רכש שני כרטיסים למשחק של הלייקרס בקליבלנד ב-31 במרץ 2026, במחיר של 432.83 דולר לכרטיס, מתוך מחשבה שזה יהיה משחקו האחרון של לברון בעיר הולדתו. לאחר שהובן כי מדובר בפרסומת בלבד, לדבריו, ירד ערכם של הכרטיסים בצורה דרמטית.

"לא הייתי קונה את הכרטיסים אם לא הייתי סבור שהוא עומד לפרוש. פשוט וקל", אמר גארסיה, שמעריך כי נגרם לו נזק של כ-865.66 דולר. בתביעה הוא מציין טענות כמו "הונאה, הטעיה, מצג שווא וכל עילה משפטית רלוונטית אחרת", ודורש פיצוי בהתאם.

לברון גלברון ג'יימס (IMAGO)

כזכור, לברון בן ה-40 העלה פוסט ברשתות החברתיות שבו הכריז כי הוא מתכוון לחשוף את "ההחלטה השנייה" שלו - התייחסות ברורה להחלטה המפורסמת מ-2010 לעבור מקליבלנד למיאמי. ה"הכרזה" שנקבעה ליום שלישי, 7 באוקטובר בשעה 12:00 לפי שעון מזרח ארה"ב, עוררה גל ספקולציות ברשת. אוהדים רבים סברו כי מדובר בהודעת פרישה רשמית מה-NBA או לכל הפחות במהלך משמעותי נוסף בקריירה של לברון, כמו בקשת טרייד מהלייקרס.

אולם בפועל, ההכרזה התבררה כקמפיין פרסומי בלבד - שיתוף פעולה חדש בין לברון לחברת המשקאות החריפים, "הנסי”. הפוסט שסיים את הסאגה כלל את המשפט: “ההחלטה התקבלה, לחיי עונה 23”, מה שהבהיר כי לברון ממשיך לעונה נוספת, ושכל הסיפור היה למעשה חלק מקמפיין פרסומי.

התגובה בקרב האוהדים הייתה מהירה וחלקה גם כועסת. מספר פרשנים אף תהו על שיקול הדעת של לברון וצוותו, כשבחרו לבצע מהלך פרסומי באופן שמעורר ציפיות כה גדולות. בין המבקרים היה גם דן שנוף מה’את’לטיק’, שכתב: "לא אאשים את לברון על כך שהוא מנצל הזדמנות כלכלית גדולה, אבל קשה להבין איך הוא וצוותו חשבו שזו דרך נכונה לשווק את זה. כנראה מדובר בצ'ק גדול במיוחד".

עונת 2025/26 של ה-NBA תיפתח בעוד קצת פחות משבועיים כאשר הלייקרס יפגשו את גולדן סטייט. נכון לעכשיו, לברון מתמודד עם פציעה שתמנע ממנו להשתתף במשחקי ההכנה, אבל הפרק הזה בקריירה שלו, לפחות בעיני חלק מהאוהדים, הותיר טעם מר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */