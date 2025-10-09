14 נקודות לאבדיה בהפסד פורטלנד לגולדן סטייט

חודש אחרי שנפרד עם נבחרת ישראל מהיורובאסקט, דני אבדיה חזר הבוקר (חמישי) לפרקט. פורטלנד פתחה את ההכנה לעונת 2025/26 ב-NBA כשהתארחה בסן פרנסיסקו והפסידה 129:123 לגולדן סטייט במשחק שבו הפורוורד הישראלי עלה דווקא מהספסל למרבה ההפתעה.

מטבע הדברים, המאמן צ’ונסי בילאפס חילק את הדקות בין כמה שיותר שחקנים (14 שותפו בסך הכל) כיאה למשחק הכנה ראשון, מה שכמובן לא יקרה במהלך העונה עצמה. אבדיה רשם מחצית ראשונה מצוינת אחרי שעלה מהספסל והיו לו 13 נקודות מתוך ה-14 במשחק כולו.

אבדיה סיים עם 4 מ-9 מהשדה (2 מ-5 מחוץ לקשת) ו-4 מ-7 מקו העונשין, שמונה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, חסימה ואיבוד בודד. פורטלנד הובילה 25:39 בתום הרבע הראשון ונראתה די טוב במחצית הראשונה, אבל בשנייה אבדיה שיחק פחות וזה בא לידי ביטוי. ברבע הרביעי, למשל, אבדיה לא שותף כלל ופורטלנד חטפה בו 51:26 (!) בדרך להפסד, למרות יתרון 21 הפרש לאורך המשחק.

צ'ונסי בילאפס עם דונובן קלינגן ודני אבדיה (רויטרס)

את פורטלנד הוביל שיידון שארפ עם 22 נקודות, 14 היו גם לטומאני קמארה ו-12 לכריס מארי. מנגד קווינטן פוסט עלה מהספסל כדי לקלוע 20 נקודות לווריירס, שקיבלו 14 מאל.ג’יי קרייר, 13 מבאדי הילד, 12 מג’ימי באטלר, 11 מסטף קרי ו-10 ממוזס מודי.

במשחקי הכנה נוספים ברחבי הליגה: בוסטון ניצחה 103:121 את ממפיס במשחקה הראשון בעזרת 21 נקודות של ג’יילן בראון ו-16 של דריק ווייט, מנגד ג’יילן וולס קלע 21 נקודות. ויקטור וומבניאמה הסתפק ב-10 נקודות ב-22 דקות בניצחון סן אנטוניו 107:112 על מיאמי, קלדון ג’ונסון קלע 19 נקודות לספרס, קלל וו בלט עם 29 נקודות ו-12 ריבאונדים אצל ההיט.

במשחק נוסף יוסטון גברה 127:140 על יוטה עם 20 נקודות של קווין דוראנט, 19 של אמן תומפסון ו-18 של ג’בארי סמית’ ג’וניור. מנגד אייס ביילי (25 נקודות) וברייס סנסבאו (24) בלטו.