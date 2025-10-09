יום חמישי, 09.10.2025 שעה 22:58
100%171-1832ולנסיה1
100%165-1732ז'לגיריס2
67%271-2803הפועל ת"א3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
33%276-2753מכבי ת"א18
0%204-1912באסקוניה19
0%189-1702הכוכב האדום20

"כולם כבר שאלו כמה נקבל בדרבי, הראינו אופי"

במכבי ת"א אמרו אחרי ה-90:103 על הפועל ת"א ביורוליג: "השחקנים האמינו, במכבי תמיד יש לחץ, אבל לא לקחנו אליפות". וגם: השינוי הפוטנציאלי בסגל

|
לוני ווקר בטירוף (ראובן שוורץ)
לוני ווקר בטירוף (ראובן שוורץ)

שמחה במכבי תל אביב לאחר הניצחון אמש (רביעי) 90:103 על הפועל ת"א בדרבי הראשון שנערך ביורוליג. "כולם קברו אותנו והשחקנים האמינו והיו מאוד מרוכזים", אמרו אצל הצהובים לאחר הניצחון המרשים של עודד קטש וחניכיו על אלו של דימיטריס איטודיס. במועדון רצו להימנע מלהגיע לשבוע המשחקים הכפול הבא שיהיה מול ברצלונה ואולימפיאקוס כשהם סופרים שלושה הפסדים בשלושה משחקים, וכשאחד מהם היה בדרבי, ואכן הצהובים סיפקו משחק טוב מאוד בשני צידי המגרש.

הניצחון של מכבי ת"א הגיע לאחר ארבעה הפסדים רצופים - שניים בקדם העונה מול הפועל ירושלים בסופר קאפ ובגביע ווינר, ואז בשבוע המשחקים הראשון של היורוליג. וכשמדברים במכבי ת"א על הריכוז של השחקנים, הרי שמדובר היה במשהו שבהחלט עשה את ההבדל, שכן חניכיו של קטש היו בשליטה ורמת הביצוע הייתה גבוהה בהחלט.

במועדון אמרו על תמיר בלאט, לוני ווקר, ג'ף דאוטין ג'וניור ואושיי בריסט כי הם היו פשוט נהדרים. המחמאות ניתנו כמובן גם לשאר שחקני הסגל, אך באותה הנשימה במועדון הבהירו: "שמחים שהראינו הרבה אופי, אבל לא לקחנו אליפות, המטרה היא להמשיך באותו קצב". במכבי ת"א גם עקצו: “כולם כבר שאלו כמה נקבל בדרבי".

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

בעוד במכבי ת"א כולם ביקשו זמן וכשהקבוצה והמנהל המקצועי, קלאודיו קולדבלה, עובד על מציאת חיזוק לעמדות הרכז והסנטר, חצי הביקורת מבחוץ הלכו לכולם לעברו על כך שבנה קבוצה חסרת ניסיון אירופי. עוד נטען שהקבוצה רחוקה מאוד מלהיראות מחוברת, מתואמת ובקצב, שהיא לא תחרותית וכמובן על החסרונות בעמדות הסנטר והגארדים.

אתמול הפוטנציאל ומה שראו בצוות המקצועי בסגל שבנו, בהחלט בלט ואף יותר מכך. "בסוף, מה שהיה חשוב זה לנצח”, אמרו במועדון, “במכבי תמיד יש לחץ ולחץ מדבר, במיוחד כשיש קבוצה חדשה. ניצחנו משחק חשוב למועדון, במיוחד עם כל מה שעברנו השבוע ומחול השדים שהיה מסביב של מה יקרה אם נפסיד וכמה נפסיד. הראינו הרבה מאוד אופי. המטרה שלנו היא לנצח".

ווקר וקלארק שמחים (ראובן שוורץ)ווקר וקלארק שמחים (ראובן שוורץ)

אין זה סוד שבמועדון רוצים להתחזק בקו האחורי כאשר שם שעלה לאחרונה הוא זה של גבריאל "איפה" לונדברג, וברגע שהצהובים ישימו את ידם על השחקן בו הם חפצים, מי שעלול לשלם את המחיר הוא אורוש טריפונוביץ'.

דאוטין: "הרגשה מדהימה, מרוצה מהיכולת"

בכל מקרה, קטש וחניכיו כבר מביטים הלאה כאשר ביום ראשון יפגשו את הפועל באר שבע בהיכל הקונכייה ולאחר מכן כבר ביום שלישי "יארחו" את ברצלונה ולאחר מכן בחמישי את אולימפיאקוס.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)
