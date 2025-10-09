"היינו רכים, זאת לא הקבוצה שאנו רוצים לראות"

אכזבה בהפועל ירושלים לאחר ההפסד אתמול (רביעי) 99:84 לצדוויטה אולימפיה לובליאנה במסגרת המחזור השני של היורוקאפ. האדומים מהבירה שיחקו את משחק הבית הראשון שלהם בעונה זו בתחרות בה הם מכוונים לזכות, כדי להגיע בעונה הבאה ליורוליג. הם כבר הובילו בפער דו ספרתי, אך חניכיו של יונתן אלון לא הצטיינו במחצית השנייה בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה שבבלגרד, וקבוצתו של זבזדן מיטרוביץ' יצאה עם הניצחון.

במועדון לא ציפו להפסיד, ובמיוחד לא במשחק הבית הראשון. הדרך בה הפסידו הייתה מאכזבת במיוחד. הקבוצה מהבירה שוב אפשרה ליריבתה לקלוע הרבה ברבע הראשון, עם 26 נקודות במחזור הקודם מול המבורג ו-29 נקודות הפעם נגד הקבוצה המאוחדת של צדוויטה זאגרב ואולימפיה לובליאנה. בשני המשחקים ביורוקאפ עד כה, הירושלמים קלעו במחצית הראשונה 53 נקודות, שזה כמובן נהדר. בניגוד למשחק הקודם, הם אפשרו ליריבתם רק 13 נקודות ברבע השני, מה שהוביל ליתרון דו ספרתי במחצית הראשונה, אך שם המשחק למעשה הסתיים.

במועדון דיברו על כך שהנסיבות המקלות ידועות, במיוחד העייפות שנובעת מהנסיעות. כזכור, בין שני מחזורי המפעל השני ליורוליג, הפועל ירושלים שיחקה משחק ראווה מול ברוקלין נטס. למרות העייפות, הבהירו שהיא לא תירוץ, במיוחד לאחר הרבע השני הנהדר שהציגו. בקבוצה מדברים על היערכות מחודשת עם החזרה לארץ, כשהם צפויים להגיע רק בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי. כך שיהיה להם זמן להתאושש עד המשחק הבא נגד עירוני נס ציונה. לגבי ההפסד אמש, הקבוצה מהבירה לוקחת אותו בפרופורציות.

יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: “זה לא רק הדרך שהסתיים, זה היה כך כל המשחק. זו לא הפועל ירושלים שאנחנו רוצים להיות. היינו רכים וחסרי אנרגיה, ואם נשחק כך, לא נוציא כלום מהעונה הזו. אנחנו צריכים לבדוק מה היה ולדבר עם השחקנים כדי להבטיח שהדברים האלו לא יחזרו בעתיד. לא הגענו למחצית השנייה".