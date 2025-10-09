בפעם השנייה תוך שבוע: הפועל פ"ת מול בית"ר

לאחר שני הפסדים רצופים, שהאחרון שבהם היה בשבת לבית"ר ירושלים, הפועל פתח תקווה תארח במחזור הבא שלאחר הפגרה את הפועל ירושלים ותנסה לשוב ולצבור שלוש נקודות, כדי לברוח עוד יותר מהתחתית.

הבוקר (חמישי), בפעם השנייה השבוע, יפגשו השחקנים של עומר פרץ את הקבוצה של ברק יצחקי, למשחק אימון, שייערך באצטדיון בבת ים. בנוסף, החלוץ מארק קוסטה צפוי לקבל דקות משחק משמעותיות יותר.

מי שייעדרו יהיו המגן השמאלי שחר רוזן והבלם אוראל דגני, שלא שיחקו בשבת ועדיין פצועים. רוזן, מחלים מפציעתו בכף הרגל בעוד דגני סובל מרגישות בשריר האחורי ועדיין לא ברור אם יהיו כשירים למחזור הליגה הבא בעוד תשעה ימים.

בינתיים, המאמן עומר פרץ, ערך אסיפה לשחקניו בה אמר לשחקניו: "אנחנו צריכים לדעת לא להתפזר בדקות האחרונות ולקבל גול שגומר את המשחק", בהתייחסות לדקות הסיום מול בית"ר ירושלים וגם מול מכבי ת"א לפני מספר מחזורים. פרץ גם הזהיר את השחקנים להימנע מלבצע עבירות מיותרות שמביאות לקרנות או לכדורים חופשיים ליריבה.