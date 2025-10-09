מכבי פ"ת נכנעה 4:1 לעירוני טבריה במשחק אימון

לאחר הניצחון המשכנע ביום שבת על מכבי יפו, מכבי פתח תקווה ניצלה את העובדה שלא תשחק במחזור הלאומית הקרוב (בשל הימצאות שחקניה עם הנבחרת הצעירה) כדי לקיים הבוקר (חמישי) משחק אימון.

הקבוצה של נועם שוהם פגשה את עירוני טבריה של אלירן חודדה במגרש האימונים הביתי והפסידה לה 4:1, כשאת השער המצמק לזכותה כבש חוסה קורטז.

עוד קודם לכן, נבדקה האפשרות לקיים משחק אימון מול מוליכת ליגת העל הפועל ב"ש, אך הוא בוטל. הסיבה? בב"ש רצו לארח את ההתמודדות במגרשם או לחלופין באצטדיון, אך באצטדיון המושבה הטילו וטו ולכן המשחק בוטל ובסוף המלאבסים יפגשו את הצפוניים. המגן הימני, גיא דזנט, עדיין פצוע ואמור לחזור לכל המוקדם למשחק הליגה בעוד שני מחזורים מול בני יהודה.

היו"ר אבי לוזון בירך על עסקת החטופים: “הודו לה’ כי טוב, כי לעולם חסדו. התבשרנו הבוקר על עסקת החטופים, זה יותר חשוב מהכל, אני מברך על חזרתם הקרובה הביתה של אחינו ואחיותינו מהשבי".