ליגה לאומית 25-26
163-117מכבי הרצליה1
153-157מ.ס קריית ים2
147-177מכבי פ"ת3
135-87הפועל ראשל"צ4
1111-157מ.ס כפר קאסם5
119-137הפועל ר"ג6
119-107הפועל כפר שלם7
117-67הפועל כפ"ס8
107-77בני יהודה9
1013-127עירוני מודיעין10
98-97הפועל עכו11
712-57הפועל רעננה12
413-97הפועל חדרה13
321-117מכבי יפו14
213-67הפועל נוף הגליל15
216-37הפועל עפולה16

מכבי פ"ת נכנעה 4:1 לעירוני טבריה במשחק אימון

חוסה קורטז צימק עבור המלאבסים בהפסד מול הקבוצה של אלירן חודדה. דזנט יחזור לכל המוקדם מול בני יהודה. היו"ר, אבי לוזון, בירך על עסקת החטופים

|
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

לאחר הניצחון המשכנע ביום שבת על מכבי יפו, מכבי פתח תקווה ניצלה את העובדה שלא תשחק במחזור הלאומית הקרוב (בשל הימצאות שחקניה עם הנבחרת הצעירה) כדי לקיים הבוקר (חמישי) משחק אימון.

הקבוצה של נועם שוהם פגשה את עירוני טבריה של אלירן חודדה במגרש האימונים הביתי והפסידה לה 4:1, כשאת השער המצמק לזכותה כבש חוסה קורטז.

עוד קודם לכן, נבדקה האפשרות לקיים משחק אימון מול מוליכת ליגת העל הפועל ב"ש, אך הוא בוטל. הסיבה? בב"ש רצו לארח את ההתמודדות במגרשם או לחלופין באצטדיון, אך באצטדיון המושבה הטילו וטו ולכן המשחק בוטל ובסוף המלאבסים יפגשו את הצפוניים. המגן הימני, גיא דזנט, עדיין פצוע ואמור לחזור לכל המוקדם למשחק הליגה בעוד שני מחזורים מול בני יהודה. 

היו"ר אבי לוזון בירך על עסקת החטופים: “הודו לה’ כי טוב, כי לעולם חסדו. התבשרנו הבוקר על עסקת החטופים, זה יותר חשוב מהכל, אני מברך על חזרתם הקרובה הביתה של אחינו ואחיותינו מהשבי".

