יום חמישי, 09.10.2025 שעה 21:33
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

תקלה במחזור הראשון: הופסק משחק בלאומית

המשחק בין נהריה לרמת השרון הופסק ברבע השני עקב תקלת תקשורת באולם, שהתבטאה בשעונים. עוד קודם לכן, התעכבה הפתיחה בחצי שעה עקב איחור האורחת

|
שוהם גת, הפועל חיפה עם נצחון ביתי (צילום: ליאור פורמן, מנהלת ליגה לאומית Winner)
שוהם גת, הפועל חיפה עם נצחון ביתי (צילום: ליאור פורמן, מנהלת ליגה לאומית Winner)

הליגה הלאומית בכדורסל יצאה הערב (רביעי) לדרך, אך כבר הייתה תקלה ראשונה. באולם בעין שרה בנהריה אירחה עירוני נהריה את א.ס רמת השרון. המשחק, שאמור היה להיפתח בשבע בערב, התחיל באיחור של חצי שעה, עקב איחור רמת השרון בהגעה למגרש (פקקי ענק שגרמו לאורחים להיות בדרכים למעלה משלוש שעות) ואז הופסק כמה פעמים במהלך המחצית הראשונה, עקב תקלת תקשורת באולם, שגרמה להפסקה בשעוני המשחק ושעון ה-24. 

לאחר שברבע השני קרתה תקלה בפעם השלישית, במצב של 16:26 למארחת, השופטים הורו להביא שעון 24 חליפי, אך מכיוון שלא היה מדובר בתקלה בשעון הספציפי, אלא בתקלת תקשורת, לא הצליחו אנשי האולם להתגבר על התקלה והשופטים הורו לסיים את המשחק. 

כעת יחליט בית הדין של איגוד הכדורסל מה יהיה בגורל המשחק, כאשר האפשרויות הן הפסד טכני לנהריה, שכמארחת אחראית לתקינות האולם, או משחק חוזר.

סיי גסיי ג'יי ווקר (צילום: יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)

הודעת מנהלת הליגה הלאומית: המשחק בין עירוני נהריה לא.ס רמה"ש הופסק על ידי צוות השיפוט במהלך הרבע השני בגלל תקלה בשעוני המשחק. לאחר שהקבוצה המקומית לא הצליחה לסדר את התקלה במשך כשעה, פסקו השופטים על סיום המשחק. המקרה יועבר לתובע האיגוד שיקבע כיצד לנהוג במקרה. מנהלת ליגה לאומית Winner תפעל בחומרה כנגד הקבוצה הביתית בכדי למנוע הישנות של מקרים אלה, ומתנצלת בפני קהל האוהדים.

במשחקים שכן שוחקו הערב, אליצור יבנה גברה 76:87 על מכבי חיפה, בעטד הפועל חיפה רשמה 74:79 על אליצור שומרון.

