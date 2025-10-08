"נקווה שלא יאשרו או שניאלץ להזדקק לשוד"

איטליה סוערת. כשברקע המשחק נגד נבחרת ישראל, בארץ המגף מתמקדים בסיפור חדש, כשעיתון ה’לה רפובליקה’ פרסם תכתובות אימייל ומסמכים במשא ומתן בין נאפולי לליל עבור ויקטור אוסימן ב-2020, כשהמנהל הספורטיבי של האיטלקים באותם שנים, כריסטיאנו ג’יונטולי, שהיום משמש בתפקיד זהה ביובנטוס, הוכרח “לא להשאיר סימנים” במייל שלו.

המעבר של אוסימן לנאפולי נחקר על ידי הרשויות האיטלקיות, אבל הקבוצה לא נמצאת בסכנת הפחתת נקודות, כשתובע ההתאחדות ג’וזפה צ’ינה כבר ניקה את שמה של ה’פרטנופיי’. יש לציין שהתובעים ברומא כבר ביקשו לשפוט את נשיא המועדון, אורליו די לאורנטיס, ומנכ”ל הקבוצה, אנדראה צ’יאבלי, בעקבות חשבונאות כוזבת בין השנים 2019-2021, אותה תקופה בה גם אוסימן חתם.

“אסור לך לכתוב כלום, לא להשאיר עקבות באימייל”, כתב עוזרו של ג’יונטולי, ג’וזפה פומפיליו. בדיווח של העיתון האיטלקי דווח שנאפולי הגדירה את הסכום אותו היא יכולה לבזבז על החלוץ ב-50 מיליון אירו, כשבעלי ליל, ג’רארד לופס, היה בעד העסקה, אבל הוא העריך את הניגרי ב-70 מיליון. לפיכך, הצדדים החלו לדון על טרייד בנוסף לכסף.

כריסטיאנו ג'יונטולי (רויטרס)

“זה יאפשר לכם לשלם מחיר נחות יותר מכל מועדון אחר, אבל עם הערך הנומינלי כדי לסגור את העסקה”, כתב לופס באחד המיילים. לאחר מספר שמות שעלו בנוגע למעבר לצרפת, הוצע כי השוער אורסטיס קארנציס בן ה-35 יהיה מוערך ב-35 מיליון אירו (!), אלא שלופס שוב הגיב במייל: “בנקודה הזו, קריטי שלא תהיה תקשורת על העסקה או על המחיר שלה. זה יאבד את המטרה של ההסכם ויגרום לכולנו להיראות רע”.

לבסוף, השוער הוערך ב-5 מיליון אירו, אחרי ש-”שוויו” ירד ל-15, אחר כך ל-10, 7, ולבסוף למחיר הנקוב, כשהתכולים הוסיפו שלושה שחקני בית: לואיג’י ליגורי וקלאודיו מאנצי, ש-”הוערכו” ב-4 מיליון אירו, וצ’ירו פאלמיירי שהיה שווה 7 מיליון אירו.

מנכ”ל נאפולי אנדראה צ’יאבלי והמנהל המקצועי כריסטיאנו ג’יונטולי היו מודעים לסכנה מההתחלה, המשיכו בעיתון: “הוא (די לאורנטיס) אמר לי לשלוח את ההצעה, אבל נקווה שהיא לא תתקבל, אחרת ניאלץ להזדקק לשוד”. כתב צ’יאבלי לג’יונטולי ביולי 2020, שלב די מוקדם של העסקה.

אורסטיס קארנציס במדי ליל. מ-35 ל-5 מיליון אירו (IMAGO)

שיחות נוספות הודלפו בין המנהל המקצועי לעוזרו פומפיליו: “אני צריך לדבר עם אורליו קודם. איזה טרוריסט”, שלח ג’יונטולי ליד ימינו, שהשיב: “זה טרור פסיכולוגי”. “טרוריסט” כתב שוב המנהל, “תכתוב שיש לנו מזל ש(סופיאן) אמרבאט ו(מראש) קומבולה לא רצו להגיע. אחרת היינו צריכים לשחק עם (אנדראה) פטאנייה העונה”.

באותו רגע, נדלקו אצל פומפיליו נורות האזהרה: “אסור לך לכתוב כלום. אל תשאיר עקבות באימייל. אתה יכול להגיד לי מה שתרצה פנים מול פנים. אלו הרשמים שלי. ייקח לי לפחות 2-3 שעות לנתח איך אנחנו מעבירים את השחקנים שלנו אליהם. אני צריך להוריד את ההיסטוריה שלהם מהמערכת הפדרלית ואז לבצע חישובים אישיים. אשלח לך אותם ברגע שאסיים”.

צריך לשים דגש גם על שלושת השחקנים שעברו לליל: ליגורי, מאנצי ופאלמיירי, כשהראשון סיפר ב-2021 שהם מעולם לא נחתו בצרפת, ואף סיפר כי “נאפולי הרסה להם את הקריירה”, כשאחרי שחתמו בליל, הושאלו מיד לקבוצות בליגה השלישית והרביעית באיטליה, ולבסוף שוחררו מחוזיהם. בחזרה לשיחות, ג’יונטולי ניסה לזרז את פומפיליו, שענה לו: “כריס, תסמוך עליי. אין לך מושג מה ביקשת ממני לעשות. תן לי לעבוד”.

אאורליו דה לאורנטיס. הקבוצה שלו לא תסתבך, אבל הוא כן? (IMAGO)

הספקות בנוגע לעסקה החלו לעלות גם במחנה של ליל, בייחוד אצל המנהל המקצועי שלה, ז’וליין מורדאק, שכתב למנכ”ל המועדון מארק אינגלה: “זה התפקיד שלי להזהיר אותך בנוגע לסיכונים הקשורים לעסקה הזו. כל פרט בעסקה המוגדר ‘מוזר’ יכול לגרור שאלות על הסיכום הכולל שמקשר לתוכו חמישה שחקנים, ואנחנו צריכים לספק תשובות אמיתיות”.

כאמור, נאפולי לא צפויה להיפגע מהמהלך בהורדת נקודות, כשהמערכת כבר הספיקה לזכות אותה מכל פעולה שלילית השייכת לעסקה, אבל היא כן יכולה לפגוע בבעלי הקבוצה, אורליו די לאורנטיס.