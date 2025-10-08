יום חמישי, 09.10.2025 שעה 02:28
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

מנכ"ל הסרייה א': ראביו צריך לכבד את מעסיקו

קשרה הצרפתי של מילאן הביע את התנגדותו לעובדה שמשחקה של קבוצתו נגד קומו בפברואר ייערך באוסטרליה, וחטף מדה סיירבו: "משלמים לו כדי לשחק כדורגל"

|
אדריאן ראביו (IMAGO)
אדריאן ראביו (IMAGO)

כדורגל המועדונים ממשיך להרחיב את פעילותו גם מעבר לתחום המדינות בהן הוא לוקח חלק. מעבר למשחקן של ויאריאל וברצלונה שישוחק בדצמבר במיאמי, נקבע כי משחקן של מילאן וקומו ישוחק בפרת’ שבאוסטרליה בחודש פברואר. יש הרבה קולות בעד ונגד קיום המשחקים במדינות אחרות, ואחד שהביע את דעתו הוא אדריאן ראביו שחקנה של מילאן. 

הקשר הצרפתי אמר לתקשורת במדינתו כי "יש הרבה דיבורים על לוחות זמנים ובריאות השחקנים, אבל כל זה נראה באמת אבסורדי. זה מטורף לנסוע כל כך הרבה קילומטרים בשביל משחק בין שתי קבוצות איטלקיות באוסטרליה. אנחנו צריכים להסתגל, כמו תמיד".

מנכ"ל הסרייה א', לואיג'י דה סיירבו, לא נשאר חייב ואמר כי ראביו צריך "לכבד את מעסיקו", לאחר שקשר מילאן מתח ביקורת על תוכניות למשחקי ליגה מעבר לים.

פרנסיסקו קונססאו מול אדריאן ראביו (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו מול אדריאן ראביו (IMAGO)

כשנשאל על דבריו של ראביו באסיפה של הסרייה א' ברומא, אמר דה סיירבו: "הוא צודק, אבל ראביו שוכח, כמו כל הכדורגלנים שמרוויחים מיליוני אירו, שהם מקבלים תשלום עבור ביצוע פעילות, עבור משחק כדורגל. הוא צריך לכבד את הכסף שהוא מרוויח, תוך ציות לרצונותיה של מעסיקתו, מילאן, שקיבלה ודחפה לכך שהמשחק הזה ייערך בחו"ל".

יהיה מסקרן לראות אם בעתיד המגמה הזו של משחקים בחו”ל תלך ותגדל, ואם כן, כיצד תשפיע על השחקנים והמועדונים.

