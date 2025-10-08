מנכ"ל הסרייה א': ראביו צריך לכבד את מעסיקו

כדורגל המועדונים ממשיך להרחיב את פעילותו גם מעבר לתחום המדינות בהן הוא לוקח חלק. מעבר למשחקן של ויאריאל וברצלונה שישוחק בדצמבר במיאמי, נקבע כי משחקן של מילאן וקומו ישוחק בפרת’ שבאוסטרליה בחודש פברואר. יש הרבה קולות בעד ונגד קיום המשחקים במדינות אחרות, ואחד שהביע את דעתו הוא אדריאן ראביו שחקנה של מילאן.

הקשר הצרפתי אמר לתקשורת במדינתו כי "יש הרבה דיבורים על לוחות זמנים ובריאות השחקנים, אבל כל זה נראה באמת אבסורדי. זה מטורף לנסוע כל כך הרבה קילומטרים בשביל משחק בין שתי קבוצות איטלקיות באוסטרליה. אנחנו צריכים להסתגל, כמו תמיד".

מנכ"ל הסרייה א', לואיג'י דה סיירבו, לא נשאר חייב ואמר כי ראביו צריך "לכבד את מעסיקו", לאחר שקשר מילאן מתח ביקורת על תוכניות למשחקי ליגה מעבר לים.

פרנסיסקו קונססאו מול אדריאן ראביו (IMAGO)

כשנשאל על דבריו של ראביו באסיפה של הסרייה א' ברומא, אמר דה סיירבו: "הוא צודק, אבל ראביו שוכח, כמו כל הכדורגלנים שמרוויחים מיליוני אירו, שהם מקבלים תשלום עבור ביצוע פעילות, עבור משחק כדורגל. הוא צריך לכבד את הכסף שהוא מרוויח, תוך ציות לרצונותיה של מעסיקתו, מילאן, שקיבלה ודחפה לכך שהמשחק הזה ייערך בחו"ל".

יהיה מסקרן לראות אם בעתיד המגמה הזו של משחקים בחו”ל תלך ותגדל, ואם כן, כיצד תשפיע על השחקנים והמועדונים.