יום רביעי, 08.10.2025 שעה 18:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אימון בכורה לרז מאיר באשדוד, והאורח שהגיע לי"א

שחקן הרכש של סילבס התאמן לראשונה במדי הקבוצה מעיר הנמל. לכבוד חול המועד סוכות, האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו הגיע לברך את שחקני הדרומיים להצלחה

|
רז מאיר עם סוכנו אריאל בוזורגי במעמד החתימה (פרטי)
רז מאיר עם סוכנו אריאל בוזורגי במעמד החתימה (פרטי)

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון יקר על מכבי בני ריינה ולאחר ערב החג הראשון של סוכות, במועדון ספורט אשדוד ערכו הבוקר (רביעי) אימון שלאחריו יצאה הקבוצה לחופש בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא תמשיך את ההכנות למשחק נגד בית"ר ירושלים בטדי.

עם תחילת חול המועד, הגיע היום אורח כבוד למתחם האימונים של אצטדיון הי"א בעיר. כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א הגיע לברך את שחקני מ.ס אשדוד לרגל החג. שחקנים בקבוצה ובראשם הקפטן טום בן זקן התרגשו מאוד מהביקור, שבמהלכו בירך הרב את הקבוצה להצלחה ולבריאות את כולם. 

בינתיים, שחקן הקבוצה הטרי, רז מאיר, שחתם לפני החג, ערך אימון ראשון כשחקן רשמי באשדוד. מאיר היה בהתרשמות של כשבוע באימונים כשבסיומם הוחלט לצרפו לסגל.

האדמו"ר פינטו הגיע לברך את שחקני אשדוד

הקבוצה של חיים סילבס פתחה את העונה בצורה טובה והיא ניצבת במקום השישי עם שלושה ניצחונות ושלושה הפסדים. יוג’ין אנסה מוביל את הדרומיים העונה בצורה נהדרת עם שלושה שערים וחמישה בישולים. במחזור האחרון הצליחה הקבוצה  לשמור על רשת נקייה לראשונה העונה נגד מכבי בני ריינה בניצחון 0:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */