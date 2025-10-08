הנורבגים צבועים ופחדנים, אך בכדורגל הם מעלינו

נבחרת ישראל תפגוש ביום שבת את נבחרת נורבגיה במוקדמות המונדיאל, כשהיא חולמת על סנסציה, אך האם זה בכלל אפשרי? פודקאסט ״שיחת היום״ עם רז אמיר, אבירם ברוכיאן ועמית לוינטל שליח ONE למשחק, נפגשו לפרק הכנה לקראת ההתמודדות המסקרנת ברמה המקצועית, אך גם הביטחונית.

על האיכויות הנורבגיות והמספרים החריגים שלהם בקמפיין, מרטין אודגור ייעדר, אבל לנורבגיה כבר יש מחליף ברמתו שגם מככב בקמפיין הזה בענק, והאם יש לרן בן שמעון יש אס שהוא יכול לשלוף שיעזור לו?

עוד דנו בפאנל על ההרכב עימו צריך לפתוח בן שמעון כאשר ישנה הסכמה שעומרי גאנדלמן יכול להיות דמות מפתח למשחק הזה, והאם לפתוח עם דן ביטון או ענאן חלאילי? וגם - מי צריכים להיות שני הבלמים ומה עושים עם הביטחון של דניאל פרץ?

לסיכום אי אפשר שלא להתייחס לנורבגים ורצונם הפעיל להדיח את ישראל מהכדורגל העולמי. הסיפור על הארוחה בהונגריה, האמירות של יו״ר ההתאחדות שלהם והמאמן שהתגלו כפחדנים גדולים, והאם המשחק ישוחק או יתפוצץ בגלל המפגינים? האזנה נעימה.