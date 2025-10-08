יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

שצ'סני הפתיע: אני לא רוצה לשחק בקלאסיקו

שוער ברצלונה סיפק הצהרות בפולין, שעלו לכותרות בספרד: "לא מצפה לשחק מול ריאל, לא תהיה שום תחרות על החולצה מספר 1 עם גארסיה, יודע את תפקידי"

|
שצ'סני מחכה לכדור (IMAGO)
שצ'סני מחכה לכדור (IMAGO)

השוער הכשיר היחיד של ברצלונה כרגע וויצ’ך שצ'סני סיפק הצהרות מפתיעות בפולין, כשהבהיר כי הוא כלל לא מעוניין לשחק בקלאסיקו מול ריאל מדריד. הסיבה? הוא מקווה שז’ואן גארסיה יחלים בזמן ויחזור לעמדת השוער הראשון. “אני מאחל לו החלמה מהירה, ואני בכלל לא מצפה לשחק בקלאסיקו”, אמר בראיון ל־WP Sportowe Fakty.

שצ'סני הסביר שהוא מבין היטב את תפקידו במועדון, לסייע לז’ואן גארסיה, שנחשב לשוער הבכיר של הקבוצה כיום וגם לשנים הבאות. “אני חושב שהוא ילד עם פוטנציאל אדיר. אני יכול לעזור לו קצת, ואני לוקח את התפקיד הזה באחריות גדולה. אני לא רוצה שאף אחד יחשוב אחרת, לא תהיה שום תחרות על חולצת מספר 1 כאן”, הבהיר הפולני.

השוער הוותיק הוסיף כי יחסיו עם גארסיה מצוינים, וכי הוא רואה בו את שוער העתיד של ברצלונה: “אני מעריך מאוד את הכנות שבקשר בינינו. הוא יודע בדיוק מה התפקיד שלי, ואני רוצה להשפיע עליו לטובה. אין לי ספק מי צריך להיות השוער הראשון של ברצלונה”, אמר בנחרצות.

שצשצ'סני וגארסיה (IMAGO)

עם זאת, שצ'סני יודע שעליו להיות מוכן לכל תרחיש, גם אם מעמדו הוא כשוער שני: “אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל ההכנה שלי למשחק לא תלויה אם אני משחק או לא. אני תמיד מתכונן כאילו אני עומד לפתוח בהרכב. ידעתי שאהיה השוער השני, אבל זה כולל גם את הסיכון שתהיה פציעה או הרחקה, וצריך להיות מודעים לזה”, סיפר.

שצ'סני האריך את חוזהו בברצלונה לעונה נוספת, לאחר שהבין את כוונת המועדון לבצע רענון בעמדת השוער. בעונה שעברה הוא פתח לא מעט משחקים על חשבונו של איניאקי פנייה, אך העונה הובהר לו שגארסיה יקבל את המושכות. הפולני קיבל זאת בהבנה, נשאר כדי לעזור לקבוצה ובמיוחד לשוער הצעיר בעונת הבכורה שלו. לדבריו, הניסיון הרב שצבר מאפשר לו לתת לגארסיה עצות לשיפור, והיחסים ביניהם מעולים.

שצ'סני, שנחשב לדמות אהודה מאוד בחדר ההלבשה ולחבר קרוב של רוברט לבנדובסקי, נהנה מהתקופה שלו בברצלונה וממעמדו כאחד המנהיגים הוותיקים בסגל. לפי הדיווחים, התוכנית שלו היא ליהנות מהעונה הקרובה ואולי אף לפרוש בסיומה, למרות שיש לו אופציה לעונה נוספת. במועדון משבחים את השוער הפולני על כך שהוא מקבל את תפקידו בצניעות ובמקצועיות מלאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */