שצ'סני הפתיע: אני לא רוצה לשחק בקלאסיקו

השוער הכשיר היחיד של ברצלונה כרגע וויצ’ך שצ'סני סיפק הצהרות מפתיעות בפולין, כשהבהיר כי הוא כלל לא מעוניין לשחק בקלאסיקו מול ריאל מדריד. הסיבה? הוא מקווה שז’ואן גארסיה יחלים בזמן ויחזור לעמדת השוער הראשון. “אני מאחל לו החלמה מהירה, ואני בכלל לא מצפה לשחק בקלאסיקו”, אמר בראיון ל־WP Sportowe Fakty.

שצ'סני הסביר שהוא מבין היטב את תפקידו במועדון, לסייע לז’ואן גארסיה, שנחשב לשוער הבכיר של הקבוצה כיום וגם לשנים הבאות. “אני חושב שהוא ילד עם פוטנציאל אדיר. אני יכול לעזור לו קצת, ואני לוקח את התפקיד הזה באחריות גדולה. אני לא רוצה שאף אחד יחשוב אחרת, לא תהיה שום תחרות על חולצת מספר 1 כאן”, הבהיר הפולני.

השוער הוותיק הוסיף כי יחסיו עם גארסיה מצוינים, וכי הוא רואה בו את שוער העתיד של ברצלונה: “אני מעריך מאוד את הכנות שבקשר בינינו. הוא יודע בדיוק מה התפקיד שלי, ואני רוצה להשפיע עליו לטובה. אין לי ספק מי צריך להיות השוער הראשון של ברצלונה”, אמר בנחרצות.

שצ'סני וגארסיה (IMAGO)

עם זאת, שצ'סני יודע שעליו להיות מוכן לכל תרחיש, גם אם מעמדו הוא כשוער שני: “אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל ההכנה שלי למשחק לא תלויה אם אני משחק או לא. אני תמיד מתכונן כאילו אני עומד לפתוח בהרכב. ידעתי שאהיה השוער השני, אבל זה כולל גם את הסיכון שתהיה פציעה או הרחקה, וצריך להיות מודעים לזה”, סיפר.

שצ'סני האריך את חוזהו בברצלונה לעונה נוספת, לאחר שהבין את כוונת המועדון לבצע רענון בעמדת השוער. בעונה שעברה הוא פתח לא מעט משחקים על חשבונו של איניאקי פנייה, אך העונה הובהר לו שגארסיה יקבל את המושכות. הפולני קיבל זאת בהבנה, נשאר כדי לעזור לקבוצה ובמיוחד לשוער הצעיר בעונת הבכורה שלו. לדבריו, הניסיון הרב שצבר מאפשר לו לתת לגארסיה עצות לשיפור, והיחסים ביניהם מעולים.

שצ'סני, שנחשב לדמות אהודה מאוד בחדר ההלבשה ולחבר קרוב של רוברט לבנדובסקי, נהנה מהתקופה שלו בברצלונה וממעמדו כאחד המנהיגים הוותיקים בסגל. לפי הדיווחים, התוכנית שלו היא ליהנות מהעונה הקרובה ואולי אף לפרוש בסיומה, למרות שיש לו אופציה לעונה נוספת. במועדון משבחים את השוער הפולני על כך שהוא מקבל את תפקידו בצניעות ובמקצועיות מלאה.