איתוראן תעניק חסות למועדון הכדורסל עוטף דרום

חברת איתוראן הודיעה על חתימת הסכם חסות ראשית עם מועדון הכדורסל מ.כ. עוטף דרום, קבוצה שהוקמה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר ופועלת בסמוך לקיבוץ מגן. המהלך, כך נמסר מהחברה, נולד מתוך רצון לקחת חלק פעיל במאמץ הלאומי לחיזוק תושבי העוטף ולעודד את חזרתם לשגרה.

במסגרת ההסכם, לוגו איתוראן יופיע על מדי השחקנים במשחקי הבית והחוץ, לצד נראות פרסומית במגרש ובנכסים הדיגיטליים של הקבוצה. באיתוראן ציינו כי מדובר בשותפות בעלת ערך חברתי וקהילתי, המחוברת לערכי הליבה של החברה.

המעורבות של חברת איתוראן בפעילות קהילתית ובמעורבות חברתית בענף הספורט אינה מתחילה היום. החברה אימצה את העיר קריית שמונה ואיתוראן, ברשות נשיא החברה איזי שרצקי, היא גם הבעלים של קבוצת הכדורגל עירוני קריית שמונה.

איזי שרצקי (רועי כפיר)

עמוס אריאל מנכ”ל מ.כ עוטף דרום: “אנחנו גאים ושמחים על שיתוף פעולה עם חברת איתוראן כנותנת חסות ראשית למועדון הכדורסל. כוחה של הקבוצה במגרש ומחוץ למגרש מגיע בזכות השותפים שלנו. תודה לגיל שרצקי וחברת איתוראן על התמיכה והאמון! יחד נמשיך לבנות קבוצה חזקה שמייצגת את רוח העוטף”.

גיל שרצקי, סמנכ”ל הפיתוח העסקי של איתוראן, אמר: “הבחירה של החברה להיות נותנת החסות הראשית של מועדון הכדורסל מ.כ עוטף דרום נובעת מהאמונה כי ספורט הוא שפה של חוסן ואחדות וכשם שקבוצת הכדורגל עירוני איתוראן קריית שמונה הפכה לסמל של הצלחה בצפון, איתוראן מאמינה שגם מועדון הכדורסל עוטף דרום יהפוך לסמל של עוצמה והתחדשות בדרום. איתוראן גאה לעמוד לצד המועדון שהוא מבחינתה הרבה מעבר למועדון כדורסל”.