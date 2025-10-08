יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

ההנהלה בדימונה לאבוחצירה ועווד: חפשו קבוצה

ירדן אבוחצירה, הקשר, עוזב לאחר 3 עונות רצופות. פיראס עווד, הקשר, עוזב לאחר 8 עונות לא רצופות. לשניים עבר בליגת העל, לירדן הצעה מהפועל אשקלון

ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)

בדימונה מתחילים עידן חדש – היום שאחרי הפרידה מירדן אבוחצירה (32), שהיה לקפטן ופיראס עווד (33), צמד שחקנים בעלי רקורד בליגת העל ובלאומית, שבשנים האחרונות השתקעו להם במ.ס. דימונה, תקופה שכללה גם את ניר קלינגר, ששימש מנהל מקצועי. הנהלת המועדון ציינה בפני צמד הקשרים כי הדלת פתוחה ועליהם לחפש קבוצה חדשה שתקלוט אותם.

מתחילת עונת 2025/26 פעמיים שהשניים היו בדין ודברים מול מאמנם, שרון אביטן, עד אשר הוחלט להעלות אותם לשיחה מול ההנהלה החדשה, כשבסיומה הוחלט כי לא ימשיכו בקבוצה. במועדון עובדים שעות נוספות על מנת למצוא לשניים מחליפים, הרי שהשניים היו עוגן במרכז השדה מזה שנים במועדון הדרומי.

ירדן רשם העונה צמד משחקים מלאים, לצד צמד משחקים בהם הוחלף במחצית השנייה. ירדן טעם מליגת העל במדי הפועל באר שבוע והפועל אשקלון, שיחק בליגה הלאומית יחד עם מכבי יבנה, הפועל אשקלון, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון. עתה, מתנהל משא ומתן מולו בהפועל אשקלון, מליגה ב' דרום ב', שתשמח להחזיר את מי ששיחק איתה מליגה א' עד לליגת העל.

פיראס עווד לוקח כדור לעילאי חדד (יונתן גינזבורג)פיראס עווד לוקח כדור לעילאי חדד (יונתן גינזבורג)

פיראס רשם העונה שלושה משחקים מלאים במדי מ.ס דימונה, לצד משחק אחד בו עלה מהספסל בדקה ה-66. דרכו של פיראס החלה במכבי באר שבע מהליגה הלאומית, אי שם בעונות 2010/11 ו-2011/12. בהמשך, שיחק בהפועל באר שבע מליגת העל, בהפועל בני לוד רכבת, עירוני קריית גת, הפועל קלנסוואה והפועל רעננה. את דימונה עוזב לאחר שמונה עונות לא רצופות.

בתוך כך, בשונה מיתר משחקי המחזור החמישי בליגה א' דרום, שיתקיימו בימים חמישי עד שישי, ההתמודדות בין מ.ס דימונה להפועל ניר רמת השרון, שתנעל את המחזור, תתקיים ביום ראשון, 12/10 במגרש בדימונה, זאת בשעה 18:30. שתי הקבוצות פתחו פחות טוב מכפי שציפו ולרשותן ארבע נקודות במאזן של ניצחון, תיקו ושני הפסדים.

ירדן אבוחצירה חוגג (יונתן גינזבורג)ירדן אבוחצירה חוגג (יונתן גינזבורג)
