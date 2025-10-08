ההנהלה בדימונה לאבוחצירה ועווד: חפשו קבוצה

בדימונה מתחילים עידן חדש – היום שאחרי הפרידה מירדן אבוחצירה (32), שהיה לקפטן ופיראס עווד (33), צמד שחקנים בעלי רקורד בליגת העל ובלאומית, שבשנים האחרונות השתקעו להם במ.ס. דימונה, תקופה שכללה גם את ניר קלינגר, ששימש מנהל מקצועי. הנהלת המועדון ציינה בפני צמד הקשרים כי הדלת פתוחה ועליהם לחפש קבוצה חדשה שתקלוט אותם.

מתחילת עונת 2025/26 פעמיים שהשניים היו בדין ודברים מול מאמנם, שרון אביטן, עד אשר הוחלט להעלות אותם לשיחה מול ההנהלה החדשה, כשבסיומה הוחלט כי לא ימשיכו בקבוצה. במועדון עובדים שעות נוספות על מנת למצוא לשניים מחליפים, הרי שהשניים היו עוגן במרכז השדה מזה שנים במועדון הדרומי.

ירדן רשם העונה צמד משחקים מלאים, לצד צמד משחקים בהם הוחלף במחצית השנייה. ירדן טעם מליגת העל במדי הפועל באר שבוע והפועל אשקלון, שיחק בליגה הלאומית יחד עם מכבי יבנה, הפועל אשקלון, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון. עתה, מתנהל משא ומתן מולו בהפועל אשקלון, מליגה ב' דרום ב', שתשמח להחזיר את מי ששיחק איתה מליגה א' עד לליגת העל.

פיראס עווד לוקח כדור לעילאי חדד (יונתן גינזבורג)

פיראס רשם העונה שלושה משחקים מלאים במדי מ.ס דימונה, לצד משחק אחד בו עלה מהספסל בדקה ה-66. דרכו של פיראס החלה במכבי באר שבע מהליגה הלאומית, אי שם בעונות 2010/11 ו-2011/12. בהמשך, שיחק בהפועל באר שבע מליגת העל, בהפועל בני לוד רכבת, עירוני קריית גת, הפועל קלנסוואה והפועל רעננה. את דימונה עוזב לאחר שמונה עונות לא רצופות.

בתוך כך, בשונה מיתר משחקי המחזור החמישי בליגה א' דרום, שיתקיימו בימים חמישי עד שישי, ההתמודדות בין מ.ס דימונה להפועל ניר רמת השרון, שתנעל את המחזור, תתקיים ביום ראשון, 12/10 במגרש בדימונה, זאת בשעה 18:30. שתי הקבוצות פתחו פחות טוב מכפי שציפו ולרשותן ארבע נקודות במאזן של ניצחון, תיקו ושני הפסדים.