ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

פריד וצוות ישראלי שובצו במוקדמות המונדיאל

לאחר סערת הפנדל במשחק בין מכבי ת"א ומכבי חיפה, יגאל פריד יוביל כשופט ראשי את הצוות הישראלי במשחק בין אוסטריה לסן מרינו. בר נתן וחכמון ב-VAR

|
יגאל פריד (שחר גרוס)
יגאל פריד (שחר גרוס)

איגוד השופטים הישראלי הודיע היום (רביעי) כי צוות בראשות יגאל פריד, שיתפקד כשופט הראשי, ייצא לנהל משחק במוקדמות מונדיאל 2026 שיתקיים מחר בין אוסטריה לסן מרינו.

מלבד פריד, הקוונים יהיו רוסטי טליס, תובל קולטונוף, כשדוד פוקסמן יתפקד כשופט הרביעי. שופטי המסך יהיו דניאל בר נתן ואלי חכמון.

יגאל פריד מקבל את השיבוץ האירופי מספר ימים לאחר הסערה במשחק אותו ניהל במשחק בין מכבי ת”א למכבי חיפה, אז קבע פנדל שנוי במחלוקת בדקות הסיום לזכות מכבי חיפה שהוביל לחלוקת נקודות בסיום.

המשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל ייערך מחר באוסטריה ב-21:45. אוסטריה מגיעה כשהיא עדיין מושלמת עם 4 ניצחונות, כשמנגד סן מרינו עדיין ללא נקודה אחרי 5 משחקים שבהם ספגה 18 שערים.

