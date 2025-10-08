פריד וצוות ישראלי שובצו במוקדמות המונדיאל

איגוד השופטים הישראלי הודיע היום (רביעי) כי צוות בראשות יגאל פריד, שיתפקד כשופט הראשי, ייצא לנהל משחק במוקדמות מונדיאל 2026 שיתקיים מחר בין אוסטריה לסן מרינו.

מלבד פריד, הקוונים יהיו רוסטי טליס, תובל קולטונוף, כשדוד פוקסמן יתפקד כשופט הרביעי. שופטי המסך יהיו דניאל בר נתן ואלי חכמון.

יגאל פריד מקבל את השיבוץ האירופי מספר ימים לאחר הסערה במשחק אותו ניהל במשחק בין מכבי ת”א למכבי חיפה, אז קבע פנדל שנוי במחלוקת בדקות הסיום לזכות מכבי חיפה שהוביל לחלוקת נקודות בסיום.

המשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל ייערך מחר באוסטריה ב-21:45. אוסטריה מגיעה כשהיא עדיין מושלמת עם 4 ניצחונות, כשמנגד סן מרינו עדיין ללא נקודה אחרי 5 משחקים שבהם ספגה 18 שערים.