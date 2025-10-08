יום שישי, 10.10.2025 שעה 10:47
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

"מטורף לגמרי, לא הגיוני שנטוס עד לאוסטרליה"

ראביו יצא נגד המשחק של מילאן מחוץ לאיטליה: "נצטרך להתמודד, כרגיל". וגם: האוהדים בארץ המגף ("רמה אחרת") ולמה מודריץ' השאיר אותו "חסר מילים"?

|
אדריאן ראביו ולוקה מודריץ' (IMAGO)
אדריאן ראביו ולוקה מודריץ' (IMAGO)

בזמן שהותו בצרפת במסגרת חלון הנבחרות הקרוב, אדריאן ראביו התראיין לעיתון הצרפתי ”לה פיגארו”, הקשר שיתף על שיתוף הפעולה עם לוקה מודריץ’, החזרה לאיטליה וההבדלים מהליגה הצרפתית, ומה דעתו על משחקים של ליגות מקומיות שמתקיימים במדינות אחרות.

החלק הטוב ביותר מבחינת הקשר הצרפתי הוא החיבור עם מודריץ’: “הוא מדהים אותי, אני רואה אותו מתאמן בכזו אינטנסיביות ומקצוענות בגיל 40 זה לא רגיל”. ראביו הוסיף: “הוא צנוע, מסור ותמיד נותן 100%. כשאני רואה מה הוא יכול לעשות והוא מבוגר ממני בעשור אני פשוט חסר מילים”.

“זו קלישאה, אבל האוכל באיטליה פשוט נפלא, הדבר הראשון שאמרו לי כשהגעתי למתחם האימונים זה כמה המטבח המקומי עשיר” אמר ראביו, “האוהדים באיטליה בעלי תשוקה אדירה למשחק, הרבה יותר מצרפת, יש כמובן קבוצות עם קהלים גדולים בליגה הצרפתית, אבל באיטליה זה ברמה אחרת לגמרי, זו דרך חיים”.

אדריאן ראביו (IMAGO)אדריאן ראביו (IMAGO)

בפברואר הקרוב ייערך משחק הליגה האיטלקית הראשון בהיסטוריה מחוץ לאיטליה, הקבוצות ייאלצו לחצות את הגלובוס לאוסטרליה כשמילאן תפגוש את קומו. על כך ראביו לא חסך ביקורת: “זה מטורף לגמרי, יש הרבה דיבורים על כמות המשחקים ושמירה על בריאות השחקנים, זה לא הגיוני לטוס עד לאוסטרליה בשביל משחק בין שתי קבוצות איטלקיות, אך נצטרך להתמודד, כמו תמיד”.

