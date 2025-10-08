"מטורף לגמרי, לא הגיוני שנטוס עד לאוסטרליה"

בזמן שהותו בצרפת במסגרת חלון הנבחרות הקרוב, אדריאן ראביו התראיין לעיתון הצרפתי ”לה פיגארו”, הקשר שיתף על שיתוף הפעולה עם לוקה מודריץ’, החזרה לאיטליה וההבדלים מהליגה הצרפתית, ומה דעתו על משחקים של ליגות מקומיות שמתקיימים במדינות אחרות.

החלק הטוב ביותר מבחינת הקשר הצרפתי הוא החיבור עם מודריץ’: “הוא מדהים אותי, אני רואה אותו מתאמן בכזו אינטנסיביות ומקצוענות בגיל 40 זה לא רגיל”. ראביו הוסיף: “הוא צנוע, מסור ותמיד נותן 100%. כשאני רואה מה הוא יכול לעשות והוא מבוגר ממני בעשור אני פשוט חסר מילים”.

“זו קלישאה, אבל האוכל באיטליה פשוט נפלא, הדבר הראשון שאמרו לי כשהגעתי למתחם האימונים זה כמה המטבח המקומי עשיר” אמר ראביו, “האוהדים באיטליה בעלי תשוקה אדירה למשחק, הרבה יותר מצרפת, יש כמובן קבוצות עם קהלים גדולים בליגה הצרפתית, אבל באיטליה זה ברמה אחרת לגמרי, זו דרך חיים”.

אדריאן ראביו (IMAGO)

בפברואר הקרוב ייערך משחק הליגה האיטלקית הראשון בהיסטוריה מחוץ לאיטליה, הקבוצות ייאלצו לחצות את הגלובוס לאוסטרליה כשמילאן תפגוש את קומו. על כך ראביו לא חסך ביקורת: “זה מטורף לגמרי, יש הרבה דיבורים על כמות המשחקים ושמירה על בריאות השחקנים, זה לא הגיוני לטוס עד לאוסטרליה בשביל משחק בין שתי קבוצות איטלקיות, אך נצטרך להתמודד, כמו תמיד”.