עדיין כאן: מכבי ניצחה את הפועל בדרבי היורוליג

יש משחקים שייזכרו למשך תקופה ארוכה, יש משחקים שלא יכולים לשכוח, ואין ספק שאחד מהם זה המפגש שהיה אתמול (רביעי), כאשר התקיים ערב היסטורי בכדורסל שלנו, בו שתי קבוצות ישראליות נפגשו ביורוליג, כשבסיום מכבי תל אביב חגגה ניצחון בכורה במפעל עם 90:103 על הפועל תל אביב, זאת במסגרת המחזור השלישי, כשזה יכול להיות גם משחק משנה עונה.
מצד אחד הצבע האדום, מהצד השני הצבע הצהוב, כשעל הקווים עומדים דימיטריס איטודיס ועודד קטש, משחק דרבי ענק בין הפועל למכבי, חסר תקדים לחלוטין, מטורף, גדול ככל שיהיה, הבטיח לנו רבות וגם קיים, כששתי הקבוצות נתנו את הכל, לא ויתרו לרגע וסיפקו לנו משחק נהדר משני צידי ההתקפה בסופיה שבבולגריה.
זה היה מפגש גדול, זה היה משחק בין קבוצה אחת שנראית מצוין, שנמצאת במקום הראשון של המפעל ועם סוללת כוכבים גדולה, עם הכסף הגדול. בצד השני, קבוצה פצועה, שנמצאת במקום הלפני האחרון ועם שני הפסדים רצופים, שחקנים שהיו נראים לא מחוברים, אך כמו שאומרים, לדרבי חוקים משלו ומכבי תל אביב הוכיחה זאת הערב, כשהיא הרשימה וסיפקה נחת לאוהדים הצהובים.
בצהוב – שחקנים זרים ששיחקו ב-NBA, אך ללא ניסיון גדול באירופה ועם שני ישראלים בחמישייה. באדום – שחקני ענק עם שם באירופה שהוכיחו שהפועל ת”א נבנתה העונה במטרה לעשות את הבלתי ייאמן, אך על הפרקט, לעומת המשחקים האחרונים של שתי הקבוצות, זה היה אחרת ואי אפשר היה לדעת מי עם שני ניצחונות ומי עם שני הפסדים עד כה.
לוני ווקר בלט בצהוב, הוא הציג את משחקו הטוב ביותר מאז שהגיע והראה למה הביאו אותו עם 20 נקודות סה”כ וסלים חשובים, כשגם אושיי בריסט וג’יילן הורד בלטו והובילו. מעל כולם היה ג’ף דאוטין ג’וניור, הפוינט גארד, שלא היה קיים במשחק במשך 30 דקות, אך אז הגיע בדיוק בזמן עם 13 נקודות ב-5 דקות ברבע האחרון ונתן יתרון דו ספרתי גדול למכבי. אגב, שישה שחקנים סיימו בספרות כפולות, כשטי ג’יי ליף סיפק 9 נקודות מהספסל ב-11 דקות.
בצד השני, סוללת הכוכבים של הפועל הציגה “עוד יום במשרד”, כשסה”כ חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות – אלייז’ה בראיינט שהוביל את איטודיס, אנטוניו בלייקני וגם דן אוטורו, כשמיציץ’ אמנם גם הוא סיים עם 14 נק’, אך לא היה בשיאו לחלוטין ויכול היה לעשות יותר. בסה”כ, הפועל קלעה 90, שהיה מספיק לה בכמעט כל משחק כנראה, אך מכבי הייתה מעליה הערב והראתה שאסור להספיד אותה, גם עכשיו.
נעבור למשחק עצמו, שהיה מסקרן, היה מותח, דרמטי, צמוד והפכפך מתמיד. הקבוצות החליפו סלים, היתרון החליף ידיים, ברבע הראשון זה היה 24:25 להפועל, בירידה להפסקה זה היה 45:45 וברבע השלישי 70:72, אך כאמור, ברבע האחרון, שחקן אחד של מכבי סחב על גבו, הצהובים ברחו לריצת 0:13, שזו הפעם היחידה שגם קבוצה הובילה בדו ספרתי ועודד קטש יצא עם ניצחון בכורה במפעל.
כעת, מכבי תל אביב תקווה להמשיך במומנטום החיובי, כאשר ביום הראשון היא תפגוש את הפועל באר שבע במחזור הראשון בליגת ווינר, כשלאחר מכן שבוע כפול ביורוליג, כשברצלונה ואולימפיאקוס מחכות, כשכאמור המפגש הערב יכול להיות משנה עונה עבור קטש, שיקווה שמפה זה ייראה אחרת. מנגד, הפועל ת”א תפגוש את אליצור קריית אתא בישראל, כשלאחר מכן תצא לשני משחקי חוץ מול ולנסיה ומול פאריס, כשאיטודיס יקווה לחזור למסלול הניצחונות ושקבוצתו לא תשקע מזה, אלא רק תעלה.
קלעו למכבי ת”א: לוני ווקר 20 נקודות, אושיי בריסט 19 נק’, ג’יילן הורד וג’ף דאוטין ג’וניור 13 נק’, רומן סורקין 12 נק’, תמיר בלאט 11 נק’ ו-7 ריבאונדים, טי ג’ייף ליף 9 נק’ ומרסיו סנטוס 6 נק’.
קלעו להפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט 18 נק’, אנטוניו בלייקני 16 נק’, דן אוטורו 15 נק’, וסיליה מיציץ’ 14 נק’, כריס ג’ונס 12 נק’, קולין מלקולם 8 נק’, תומר גינת 3 נק’ ואיש וויינרייט וגו’נתן מוטלי 2 נק’ כל אחד.
רבע ראשון: 24:25 להפועל תל אביב
חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינטט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.
חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, תמרי בלאט, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.
הכדור הראשון הוא אדום, ווינרייט ניסה לקלוע מהפינה, אך החטיא שלשה, כשמנגד גם ווקר פספס מחוץ לקשת. לאחר 40 שניות ללא סל, בראיינט חדר לסל ושם שתיים ראשונות, בריסט ענה עם שלשה, 2:3 למכבי אחרי דקה של משחק. בריסט איבד כדור לאחר צעדים בצהוב, מיציץ’ חדר לנקודות הראשונות שלו, אך ווקר והורד ענו עם שתי לייאפים משלהם, בראיינט ואוטורו השיבו מנגד, ווקר ענה עם שלשה ובלאט נתן אסיסט לבריסט, 8:12 צהוב.
האדומים המשיכו להחטיא, ווקר צלף שלשה גדולה, זרק עקיצה לאיטודיס שעל ספסל, ספג עבירה טכנית ומנגד המאמן היווני הזעיק פסק זמן ראשון במשחק. השחקנים חזרו לפרקט, מיציץ’ דייק פעם אחת וחילק אסיסט למלקולם שקלע שלשה, אך הורד הרגיע עם שתי נקודות מהעונשין, כשבלאט המשיך עם חטיפה וסורקין שם לייאפ, 12:19 למכבי.
דן אוטורו הלך לקו העונשין וקלע פעם אחת, בראיינט שם שתי נקודות, סורקין הניח לייאפ מנגד, כשבלייקני ובלאט החליפו שלשות גדולות וזה 18:24. אך אז, אוטורו שם שתי נקודות, ג’ונס ובראיינט הוסיפו חמש משלהם, השלימו ריצת 0:7 בדקה וחצי והורידו את הפועל תל אביב ליתרון בסוף הרבע הראשון.
רבע שני: 45:45
סנטוס פתח את הרבע עם נקודה מהעונשין, בלייקני שם שלשה גדולה באדום, ליף קלע חמש נקודות רצופות בצהוב, אך ג’ונס צלף שלשה מנגד ובלייקני הוסיף שתיים, 30:33 להפועל. ג’ונס חדר לסל ושם שתיים, אך בלאט צלף שלשה מנגד, הורד ובריסט הוסיפו ארבע, השלימו ריצת 0:7 והחזירו את היתרון לצבע הצהוב, 35:37.
הקבוצות החליפו סלים, כשאף קבוצה לא הצליחה לייצר בריחה משמעותית והמפגש ממשיך להיות צמוד, בריסט נתן אסיסט גדול לסנטוס שנותר חופשי וקלע שלשה מהפינה, כשהוא גם הוסיף שתי נקודות מהעונשין, אך אז גינת קלע נקודה מהעונשין, אוטורו הוסיף ארבע אישיות שלו והחזיר את היתרון לצד האדום, 43:45. לוני ווקר לקח את ההתקפה האחרונה, מסר אסיסט גדול לסורקין בצבע ששם לייאפ וחתם את הרבע בשוויון ענק. 45:45 בירידה להפסקה.
רבע שלישי: 70:72 למכבי תל אביב
מלקולם פתח את הרבע עם סל, כשאחר כך הוא גם הוסיף נקודה מהקו, בלאט השיב עם שתיים משלו, מיציץ’ דייק פעם אחת מהעונשין, סורקין הטביע וקבע 49:49. אוטורו הלך לקו וקלע פעמיים, ווקר לקח שלשה גדולה, בראיינט מנגד קלע שתי נקודות, אך ווקר השיב שוב מחוץ לקשת, 53:55 למכבי תל אביב, אך אז האדומים השלימו ריצת 0:7 ולקחו את ההובלה אליהם, 55:60.
עודד קטש הזעיק פסק זמן, וכשהשחקנים חזרו לפרקט, בלאט הרים הליאופ גדול לסורקין, מיציץ’ צלף שלשה ענקית, אך הורד השלים חמש נקודות גדולות מנגד עם שלשה וסל בצבע, סורקין אסף ריבאונד, השלים ריצת 0:7 צהוב והחזיר את היתרון למכבי, 63:64. ווינרייט הפך עם שתי נקודות מהעונשין, אך בלאט החזיר שלשה, בריסט חטף והטביע במעבר, 65:69 למכבי ואיטודיס הזעיק פסק זמן. האדומים השלימו חמש נקודות והפכו, בריסט צלף שלשה והחזיר היתרון למכבי בסוף הרבע, 70:72.
רבע רביעי: 90:103 למכבי ת”א
הרבע האחרון והמותח נפתח עם חילופי סלים של הקבוצות, כשג’ונס קלע ארבע באדום ודאוטין ג’וניור וליף החזירו שש משלהם, כאשר שלוש הדקות הראשונות מתאפיינות בעיקר במשחק הגנה חזק, 74:78 למכבי. מפה, דאוטין’ ג’וניור לקח את הכל על עצמו, צלף שלוש שלשות רצופות, כשבין היתר גינת ספג עבירת תוקף ובלייקני איבד כדור משמעותי, והצהובים ברחו ליתרון דו ספרתי, 74:87.
הריצה של הצהובים למעשה עומדת על 0:13, מטורף לחלוטין (!), איטודיס הזעיק פסק זמן וכשהשחקנים שבו לפרקט, מיציץ’ צלף שלשה, ג’וניור ענה מחצי מרחק מנגד, אך הגארד הסרבי ענה עם שתיים משלו. 79:89 למכבי. הורד קלע שתי נקודות, בלייקני צלף שלשה והוריד לתשע הפרש, בריסט קלע מנגד חמש רצופות ועשה 86:100, כשעד הסיום, הצהובים שמרו על היתרון וניצחו 90:103.