ספורט אחר  >> ג'ודו

ארד ליולי מישינר באליפות העולם עד גיל 21

הישראלית גברה על אקטאס האסטונית בבית הניחומים וסיימה עם מדליית הארד בתחרות בפרו: "גאווה גדולה לייצג את המדינה ולשאת את הדגל בזמנים מאתגרים"

יולי מישינר והמדליה (איגוד הג'ודו)
יולי מישינר והמדליה (איגוד הג'ודו)

מדליה ישראלית בתחרות העולמית בג’ודו. יולי מישינר זכתה במדליית הארד באליפות העולם עד גיל 21, בתחרות שנערכה לפנות בוקר (רביעי) בלימה שבפרו.

בקרב הראשון שלה על המזרן מישינר ניצחה את סמה מטה מטורקיה, כך שעלתה לרבע הגמר, שם גברה על לאוני מינקדה הצרפתייה בעונשים. אלא שבחצי הגמר היא נעצרה בהפסד ליריבה צרפתייה אחרת, סליה קאנקו, ונשרה לבית הניחומים. בקרב על הארד, הישראלית גברה על אמה-מליס אקטאס האסטונית בעונשים וזכתה לעמוד על הפודיום.

מאמן הנבחרת שני הרשקו אמר: “המדליה היוקרתית של יולי מישינר היא רגע של גאווה גדולה לספורט הישראלי ולנבחרת ישראל בג’ודו. יולי הוכיחה רוח לחימה, בגרות ובשלות מקצועית מרשימה, וההישג שלה מהווה ביטוי לעבודה הקשה, למחויבות ולמצוינות שהיא מביאה אל המזרן מדי יום”.

הרשקו הוסיף: “הזכייה מגיעה לאחר שהתחרתה ביום ה-7 באוקטובר, תאריך בעל משמעות עמוקה וכואבת לעם היהודי ולמדינת ישראל. דווקא ביום זה, ההישג של יולי מסמל עוצמה, תקווה, ואמונה בחוסנה של הרוח הישראלית, שממשיכה לנצח גם ברגעים הקשים ביותר. ברכות חמות ליולי על ההישג האיכותי, הוכחה נוספת ליכולת של ספורטאית ישראלית לעמוד בגאון על בימת העולם”.

יולי מישינר סיכמה: “אני מאושרת וגאה על הזכייה במדליית הארד באליפות העולם לג’וניור. זהו הישג משמעותי עבורי, אבל לא אסתיר שגם יש בי מעט אכזבה כי הגעתי לכאן עם מטרה אחת בלבד והיא לזכות בזהב. דווקא היום, ב-7 באוקטובר, יום טעון וקשה עבור העם שלי ומדינת ישראל, אני מרגישה גאווה גדולה לייצג את המדינה ולשאת את הדגל גם בזמנים מאתגרים כאלה. זהו כבוד עצום עבורי להעניק רגע של שמחה וגאווה לעם שלנו”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */