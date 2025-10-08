יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

בן שמעון מתלבט אם לעלות במערך של 3 בלמים

המאמן עשוי להוריד את דן ביטון לספסל כדי לעבות את ההגנה מול נורבגיה, בנבחרת נערכים: "כל מה שצריך לעניין אותנו זה נטו המשחק ולא שום דבר אחר"

|
שחקני הנבחרת באימון (שחר גרוס)
שחקני הנבחרת באימון (שחר גרוס)

נבחרת ישראל תקיים היום אימון נוסף בבית הנבחרות בשפיים במהלכו ינסה המאמן הלאומי רן בן שמעון לתרגל את המערך שיעלה איתו מול נורבגיה. אחת ההתלבטויות של בן שמעון היא האם לשחק במערך של 3 בלמים או מערך של קו של ארבעה שחקני הגנה.

בנבחרת מקווים שסתיו למקין יתגבר על הרגישות שיש לו ברגל ובגללה התאמן אתמול בצידי המגרש. אחד השחקנים עליהם רן בן שמעון לא מוותר הוא מחמוד ג'אבר שנמצא בתמונת ההרכב. שחקן אחר שנותן חומר מחשבה לבן שמעון לגבי ההרכב הוא מוחמד אבו פאני.

מקומם של ה"סטארים" אוסקר גלוך ומנור סולומון מובטח, כמו גם מקומם של אליאל פרץ שלדעת כולם עשה את קפיצת הדרך הכי משמעותית בתקופה של רן בן שמעון, ודור פרץ שעשוי שוב לשחק כחלוץ מטרה, דבר שלא היה טוב בו במשחק האחרון של קבוצתו מכבי תל אביב מול מכבי חיפה.

דור פרץ באימון (שחר גרוס)דור פרץ באימון (שחר גרוס)

בהנחה שבן שמעון יחליט לשחק במערך של 3 בלמים, מי שצפוי יהיה לרדת לספסל הוא דן ביטון שמצוי בכושר מצוין בהפועל באר שבע. בנבחרת מנסים לנטרל את כל רעשי הרקע סביב ההמולה התקשורתית שתהיה וישנה בנורבגיה.

"כל מה שצריך לעניין אותנו זה נטו המשחק ולא שום דבר אחר. למרות פערי האיכות וישנם כאלה, שיחקנו טוב במשחקים האחרונים ורואים את ההתקדמות. רן בן שמעון הצליח לייצר נבחרת של שחקנים שרוצים להיות בנבחרת. מי שלא רוצה ועושה סימנים שלא רוצה, רן לא מכריח אף אחד לבוא למרות שהוא יכול. כאן ישחקו רק מי שרוצים באמת להיות", אמרו בנבחרת.

הצוות המקצועי של נבחרת ישראל (שחר גרוס)הצוות המקצועי של נבחרת ישראל (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */