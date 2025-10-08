ירמקוב יחזור בהדרגה, חיפה מחפשת קשר חופשי

מכבי חיפה תחדש את אימוניה ללא שחקני הנבחרות השונות ותנסה להתמקד בהכשרתו של השוער גיאורגי ירמקוב שלא שיחק מול מכבי תל אביב בגלל הפציעה בכתף. ירמקוב יחזור בהדרגה לאימונים וההערכה היא שיהיה כשיר למשחק הליגה הבא מול מכבי נתניה, וזאת ללא קשר ליכולת הטובה שהציג שריף כיוף במשחק בבלומפילד.

אחד השחקנים שעד כה רחוק מלספק את הסחורה הוא מתיאס נהואל. למרות הניסיון פעם אחר פעם לדחוף ולתת לנהואל דקות משחק ולא להוציא אותו מהמגרש, הקשר הארגנטינאי-ספרדי רחוק מלספק את הסחורה והאכזבה ממנו כפולה ומכופלת בעיקר בגלל שמדובר בקשר רכש עליו שמו ועדיין שמים במכבי חיפה סכומי כסף אדירים, שעד כה לא מצדיקים את ההוצאה.

זאת גם הסיבה שבמכבי חיפה עושים את ההתאמות שלהם ומחפשים קשר 10 חופשי שיכול להגיע, ופנייה למספר סוכנים בעניין כבר נעשתה מתוך מטרה למצוא קשר כזה שישדרג את הקבוצה.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

דייגו פלורס אמור עוד להתעכב בשבוע הבא עם חזרת כל השחקנים לאימונים על כך שהוא לא רוצה שכמעט בכל משחק תהיה טעות קריטית של אחד משחקני ההגנה בדרך לספיגת שער, כפי שקרה בדרבי, מול ב"ש ומול מכבי ת"א, כאשר אחד מהשחקנים המצטיינים עבדולאי סק עשה טעות קריטית בדרך לשער.

"דווקא בעונה שמשחק ההגנה שלנו נהדר אנחנו שחקנים עושים טעויות שעולות לנו בנקודות ואת זה פלורס דורש לתקן", אמרו בקבוצה.