"שחקני אייאקס לא מסתדרים עם צוות האימון"

השיח בהולנד סביב הסיטואציה הלא פשוטה באייאקס נמשך, ולאחר שאמש (שלישי) מונה פריד גרים לעוזר המאמן במהלך של הבעת אמון בג’ון הייטינחה, בהולנד חשפו כי המהלך רק מצביע על עוד בעיות.

למעשה, לפי כתב ‘ESPN.NL’ כריסטיאן ווילארט, אחת הסיבות העיקריות לצירוף גרים היא שחלק מחברי צוות האימון לא נמצאים ביחסים טובים עם שחקני הקבוצה, ובמועדון חיפשו להעביר תחומי אחריות כדי לצמצם את החיכוך.

זה בעצם מה שקורה מתחת לפני השטח של החתמת גרים, ורק ממשיך לחשוף את הבעיות של אייאקס תחת הייטינחה, שזוכה לביקורת נרחבת מהקהל והתקשורת בהולנד.

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

בדיווח בהולנד אף הוסיפו והסבירו כי רצונו של מאמן אייאקס לצרף חבר צוות נוסף אינו חדש והיה קיים כבר בקיץ, אך הבעיות שעלו בין הצוות לשחקנים הניעו את הגלגלים יותר במהרה.

תחילה ניסו להחתים את עוזר מאמן דה גרפשחאפ, אך ללא הצלחה, ולבסוף בחרו בגרים שהיה מאמן אקדמיית הנוער במועדון. למרות זאת, ווילארט ציין כי כמה דברים לא מסתדרים ב”התפשרות” הזו, מאחר והם חיפשו דברים מסוימים בעוזר מאמן דה גרפשחאפ אותם גרים לא מביא לשולחן.