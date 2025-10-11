יום ראשון, 12.10.2025 שעה 07:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"צ'לסי מכינה 35 מיליון אירו עבור מארק קסאדו"

דיווח: הלונדונים שכבר עקב אחריו בקיץ ובסופו של דבר העדיפו להמר על ההחתמה שנכשלה של פרמין לופס, מתכננים מהלך נוסף על הקשר, כשגם ארסנל אורבת

|
מארק קסאדו (IMAGO)
מארק קסאדו (IMAGO)

צ’לסי בחנה בקיץ את העומס בקישור של ברצלונה, והחליטה לבדוק אפשרות להחתים כמה מהכישרונות הצעירים הבולטים של המועדון. לבסוף, היא התמקדה בפרמין לופס, שבחר להישאר וללבוש את החולצה של ברצלונה. אך מאחורי אותה עסקה שלא יצאה לפועל, הסתתר גם עניין מוקדם יותר במארק קסאדו, שההנהלה של הבלוז דחתה באותו זמן כאשר נראתה אפשרות ממשית לצרף את לופס.

כעת, כשההימור על פרמין נשכח, צ’לסי שבה להתעניין בקסאדו לקראת חלון ההעברות של החורף. על פי הדיווח של ‘The Daily Briefing’, הידוע בסיקורו את שוק ההעברות, צ’לסי מכינה הצעה בסך כ־35 מיליון אירו עבור מארק קסאדו, ביודעה שארסנל גם עוקבת מקרוב אחר המתרחש, והיא רוצה להקדים אותה.

המידע מגיע בעיתוי שבו קסאדו איבד בחודשים האחרונים מחשיבותו בתוכניותיו של המאמן האנזי פליק. לדוגמה, במשחק שבו הפסידה ברצלונה 4:1 לסביליה באצטדיון סאנצ'ס פיחואן, פליק לא העניק לו אפילו דקה אחת של משחק, למרות העייפות, התוצאה והפציעות בסגל.

קסאדו, שגדל באקדמיית הנוער של ברצלונה והוא אוהד המועדון מילדות, עדיין חולם להצליח בקבוצה הבכירה, אך לעיתים המציאות המקצועית מכתיבה אחרת, וצ’לסי כבר אורבת להזדמנות.

