"אילו יכולתי, הייתי משחק רק עבור הנבחרת"

כריסטיאנו רונאלדו היה הכוכב של טקס ה-Portugal Football Globes, שם הוענק לו פרס היוקרה על קריירה ארוכה ומלאת הישגים במדי נבחרת פורטוגל, עמה זכה באליפות אירופה ובליגת האומות. לאחר שקיבל את הגביע, נשא רונאלדו נאום שבו ביטא שוב את אהבתו לצבעי הנבחרת.

"אני עם הנבחרת כבר 22 שנה, וזה מדבר בעד עצמו, התשוקה שיש לי ללבוש את החולצה, לזכות בתארים, לשחק למען המדינה שלי. אני אפילו אומר לא פעם שאם הייתי יכול, הייתי משחק רק עבור הנבחרת, לא עבור אף מועדון אחר, כי זה השיא, הפסגה של כל כדורגלן".

לאחר הטקס, חלוץ אל נאסר הפגין שוב את השאיפה והאהבה שלו למשחק, שממשיכות להניע אותו למרות הדעות השונות בביתו: "עדיין יש לי תשוקה לזה. המשפחה שלי אומרת לי שהגיע הזמן להפסיק, ושואלת למה אני רוצה להגיע ל-1,000 שערים כשכבר כבשתי מעל 900. אבל עמוק בפנים אני לא חושב כך. אני עדיין תורם דברים טובים, עוזר למועדון שלי ולנבחרת. למה לא להמשיך? אני בטוח שכשאסיים, אעזוב בלב שלם, כי נתתי הכל. זה עניין של ליהנות מהרגע. אני יודע שלא נותרו לי עוד שנים רבות לשחק, אבל את השנים שנשארו לי אני צריך לנצל עד הסוף".

כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)

כשנשאל על המטרות שעוד נותרו לו, רונאלדו השיב בזהירות ובמיקוד על ההווה: "אהיה כן, אני לא רואה בזה אובססיה. אם הייתם שואלים אותי לפני 20 שנה, אולי הייתי עונה אחרת, שרוצה לכבוש את העולם, אבל היום אני רואה דברים אחרת. הגיל גם גורם לנו לחשוב אחרת. כמו שאמרתי, יש לי פילוסופיית חיים של לחיות יום ביומו. ביום-יום דברים משתנים ברגע. אי-אפשר לבנות תוכניות לטווח רחוק".

מוקדם יותר, בעודו על הבמה, רונאלדו התייחס גם למונדיאל הבא: "אנחנו רוצים לנצח בשני המשחקים הבאים ולהיות במונדיאל. נראה מה יקרה במונדיאל. אנחנו צריכים להתמקד רק בהווה, אבל עם מבט לעתיד. זה יהיה חלום. אבל צעד אחר צעד".

"נראה מה יקרה במונדיאל". כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

רונאלדו היה מוקף בטקס בכמה מהשחקנים הפורטוגלים הגדולים של השנים האחרונות, שהיו חבריו לנבחרת וכבר פרשו, בעוד הוא ממשיך להיות אחד המנהיגים המרכזיים: "אני רואה פה את רוי, את פפה, את ז’ורז’ אנדרדה, את בטו, את קווארסמה… וכשאני רואה אותם אני אומר לעצמי: ‘אני עדיין כאן’. אני יודע שהם בטח כבר נמאס להם לראות אותי בכל הטקסים האלה, אבל אני חושב שאני עדיין תורם הרבה לנבחרת ולכדורגל".

ביום שבת הקרוב רונאלדו ילבש שוב את סרט הקפטן של נבחרת פורטוגל, שתארח את אירלנד. שלושה ימים אחר כך, גם כן בבית, תפגוש הנבחרת את הונגריה, שני משחקים שיכולים להבטיח לה את המקום במונדיאל.