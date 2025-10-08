יום ראשון, 12.10.2025 שעה 13:07
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"אילו יכולתי, הייתי משחק רק עבור הנבחרת"

רונאלדו נשא נאום מקיף לאחר שקיבל פרס על קריירה ארוכה ומלאת הישגים עם פורטוגל בטקס במולדתו: "לא הייתי משחק עבור אף מועדון, הנבחרת היא הפסגה"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו היה הכוכב של טקס ה-Portugal Football Globes, שם הוענק לו פרס היוקרה על קריירה ארוכה ומלאת הישגים במדי נבחרת פורטוגל, עמה זכה באליפות אירופה ובליגת האומות. לאחר שקיבל את הגביע, נשא רונאלדו נאום שבו ביטא שוב את אהבתו לצבעי הנבחרת.

"אני עם הנבחרת כבר 22 שנה, וזה מדבר בעד עצמו, התשוקה שיש לי ללבוש את החולצה, לזכות בתארים, לשחק למען המדינה שלי. אני אפילו אומר לא פעם שאם הייתי יכול, הייתי משחק רק עבור הנבחרת, לא עבור אף מועדון אחר, כי זה השיא, הפסגה של כל כדורגלן".

לאחר הטקס, חלוץ אל נאסר הפגין שוב את השאיפה והאהבה שלו למשחק, שממשיכות להניע אותו למרות הדעות השונות בביתו: "עדיין יש לי תשוקה לזה. המשפחה שלי אומרת לי שהגיע הזמן להפסיק, ושואלת למה אני רוצה להגיע ל-1,000 שערים כשכבר כבשתי מעל 900. אבל עמוק בפנים אני לא חושב כך. אני עדיין תורם דברים טובים, עוזר למועדון שלי ולנבחרת. למה לא להמשיך? אני בטוח שכשאסיים, אעזוב בלב שלם, כי נתתי הכל. זה עניין של ליהנות מהרגע. אני יודע שלא נותרו לי עוד שנים רבות לשחק, אבל את השנים שנשארו לי אני צריך לנצל עד הסוף".

כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)

כשנשאל על המטרות שעוד נותרו לו, רונאלדו השיב בזהירות ובמיקוד על ההווה: "אהיה כן, אני לא רואה בזה אובססיה. אם הייתם שואלים אותי לפני 20 שנה, אולי הייתי עונה אחרת, שרוצה לכבוש את העולם, אבל היום אני רואה דברים אחרת. הגיל גם גורם לנו לחשוב אחרת. כמו שאמרתי, יש לי פילוסופיית חיים של לחיות יום ביומו. ביום-יום דברים משתנים ברגע. אי-אפשר לבנות תוכניות לטווח רחוק".

מוקדם יותר, בעודו על הבמה, רונאלדו התייחס גם למונדיאל הבא: "אנחנו רוצים לנצח בשני המשחקים הבאים ולהיות במונדיאל. נראה מה יקרה במונדיאל. אנחנו צריכים להתמקד רק בהווה, אבל עם מבט לעתיד. זה יהיה חלום. אבל צעד אחר צעד".

"נראה מה יקרה במונדיאל". כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)"נראה מה יקרה במונדיאל". כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

רונאלדו היה מוקף בטקס בכמה מהשחקנים הפורטוגלים הגדולים של השנים האחרונות, שהיו חבריו לנבחרת וכבר פרשו, בעוד הוא ממשיך להיות אחד המנהיגים המרכזיים: "אני רואה פה את רוי, את פפה, את ז’ורז’ אנדרדה, את בטו, את קווארסמה… וכשאני רואה אותם אני אומר לעצמי: ‘אני עדיין כאן’. אני יודע שהם בטח כבר נמאס להם לראות אותי בכל הטקסים האלה, אבל אני חושב שאני עדיין תורם הרבה לנבחרת ולכדורגל".

ביום שבת הקרוב רונאלדו ילבש שוב את סרט הקפטן של נבחרת פורטוגל, שתארח את אירלנד. שלושה ימים אחר כך, גם כן בבית, תפגוש הנבחרת את הונגריה, שני משחקים שיכולים להבטיח לה את המקום במונדיאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */