יום רביעי, 08.10.2025 שעה 11:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"הפציעה של אמבפה מתחילה להדאיג את ריאל"

כוכב הבלאנקוס עדיין סובל מכאבים בקרסול מהמשחק מול ויאריאל והחמיץ עוד אימון עם נבחרת צרפת, כך שהוא בספק לאזרבייג'ן ביום שישי. האם יחלים בזמן?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה, יחד עם איברהימה קונטה, נעדר בפעם השנייה ברציפות מהאימון של נבחרת צרפת, כאשר בשלב זה הוא נותר במחנה האימונים ומסרב לעזוב את הסגל.

ההתאחדות הצרפתית, ששומרת על דיסקרטיות מלאה בנושא מצבו, אינה רוצה לקחת כל סיכון, במיוחד כאשר לצרפת מצפים שני משחקים נוחים יחסית, מול אזרבייג׳ן ואיסלנד, במסגרת מוקדמות המונדיאל שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

ביום שני הבהיר המאמן דידייה דשאן כי הפציעה של אמבפה "אינה חמורה" במידה שתצריך את חזרתו למדריד, אפשרות שצצה בתקשורת הצרפתית בשעות האחרונות, אך טרם אושרה.

דידייה דשאן וקיליאן אמבפה (IMAGO)דידייה דשאן וקיליאן אמבפה (IMAGO)

הצוות הרפואי של הנבחרת מעדיף לאפשר לו מנוחה כדי למנוע החמרה במצב הקרסול, גם אם מדובר בפציעה קלה יחסית, וזאת בעונה עמוסה במיוחד שבה אין כמעט זמן התאוששות. בתקשורת הספרדית כבר לחוצים: “הפציעה של אמבפה מתחילה להדאיג את ריאל מדריד”.

היום תערוך נבחרת צרפת אימון נוסף, שנחשב למכריע בקביעת כשירותו של אמבפה למשחק ביום שישי בפארק דה פראנס. ההתאחדות בצרפת ממשיכה לשמור על עמימות מוחלטת סביב מצבו, גם בשל הפציעה של איברהימה קונטה, שנפצע אף הוא בשבת במשחק בין צ׳לסי לליברפול ולא השתתף באימון ביום שלישי.

