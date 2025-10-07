יום חמישי, 09.10.2025 שעה 21:51
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' קרס באמצע משחק בעקבות עומס חום

הטניסאי בן ה-38 התמוטט על המגרש ונזקק לטיפול רפואי במהלך המשחק נגד מונאר במסגרת טורניר שנגחאי, אך הצליח לנצח. קריאות רבות נגד שינוי התקנון

|
נובאק ג׳וקוביץ׳ מעולף (IMAGO)
נובאק ג׳וקוביץ׳ מעולף (IMAGO)

החום הכבד והלחות הקיצונית באסיה גובים מחיר מהטניסאים. במהלך משחק בטורניר שנגחאי מאסטרס, נובאק ג'וקוביץ' התמוטט היום (שלישי) על המגרש ונזקק לעזרה רפואית.

בימים האחרונים שוררות בשנגחאי טמפרטורות העולות על 30 מעלות, עם תחושת חום של כ-40 מעלות ולחות שהגיעה במקרים מסוימים עד ל-90%. התנאים הקשים הפכו לנושא שיחה מרכזי בקרב שחקנים ומומחים.

ג'וקוביץ', שסבל גם במשחק הקודם מהקאות בשל החום, שוב נקלע למצוקה ונשכב על המשטח לפרק זמן ממושך. לאחר טיפול קצר הצליח לחזור ולנצח את הספרדי חאומה מונאר 3:6, 5:7, 2:6, בדרך לרבע הגמר, אך מיד לאחר מכן קרס שוב ונשכב על הרצפה עד שהמאמן שלו סייע לו לקום.

נובאק ג׳וקוביץ׳ (IMAGO)נובאק ג׳וקוביץ׳ (IMAGO)

לאחר המשחק, הסרבי בן ה־38 סירב לדבר עם התקשורת, אך לאחר ההתמודדות הקודמת אמר: ״זה פשוט אכזרי לשחק בלחות של מעל 80% יום אחרי יום, במיוחד למי שמשחק בשעות היום, תחת השמש. זה כמעט בלתי אפשרי״.

גם יאניק סינר נאלץ לפרוש ממשחקו מול טאלון גריקספור בשל התכווצויות קשות שנגרמו מהחום. השחקנית הבריטית אמה רדוקנו לא השלימה את משחקה בטורניר ווהאן, לאחר שלקתה במכת חום כשהטמפרטורה הגיעה ל-35 מעלות והלחות הייתה גבוהה במיוחד.

בקרב שחקנים ופרשנים גוברות הקריאות לשינוי תקנות ה-ATP ולהוספת כללים דומים לאלה הקיימים בטורנירי גרנד סלאם, שיאפשרו עצירות או ביטול משחקים במצבי חום ולחות קיצוניים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */