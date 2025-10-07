"קראנקה הבין את המצב הרגיש עם לאמין ימאל"

אחרי המחלוקת שנוצרה בין ברצלונה להתאחדות הספרדית סביב הזימון של לאמין ימאל לפגרת הנבחרות הנוכחית, מנהלה הספורטיבי של הקבוצה הקטלונית, דקו, הסביר כיצד התרחש התהליך בו הוחלט לגרוע את הכוכב מהנבחרת לקראת המשחקים הקרובים בעקבות פציעתו.

“לאמין ימאל סבל אחרי המשחק נגד פאריס סן ז’רמן. החלטנו שהוא לא ישחק נגד סביליה כי היה צורך בהחלמה אינטנסיבית. דיברנו על כך בתוך המועדון ולאחר מכן שלחנו את הדו”ח שההתאחדות הספרדית קיבלה. זה טבעי שהשחקן ידבר עם המאמן הלאומי. דה לה פואנטה דיבר גם עם גאבי כדי להתעניין בפציעה שלו”. אמר המנהל הספורטיבי.

על השיחה שקיים עם אייטור קראנקה, המאמן לשעבר של מכבי תל אביב, שהיום עובד בהתאחדות הספרדית, סיפר דקו: “כן, דיברנו איתו וזה היה נושא פשוט מאוד, הוא הבין את המצב הרגיש. רק צריך לנסות לראות את הדברים משני הצדדים. אם לאמין ימאל חוזר מהנבחרת והוא לא יכול לשחק, זה טבעי שהאנזי פליק לא יאהב את זה”.

אייטור קראנקה ולאמין ימאל (IMAGO)

הדרך בה הם מנהלים את הכוכב: “אנחנו דואגים לכלל השחקנים. לכל אחד יש את העולם הייחודי שלו. אנחנו שמחים שיש לנו את לאמין. הוא חשוב לברצלונה, אבל גם לעולם הכדורגל. מתייחסים אליו כמו לשחקן מקצוען שיש לו אחריות גדולה ומחויבות. הוא הראה בגרות יוצאת דופן, אבל חשוב לזכור שהוא רק בן 18”.