יום רביעי, 08.10.2025 שעה 07:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

נתניה הודיעה על החתמתו של ניקו קרבאצ'ו

הסנטר האמריקאי/צ'ילאני יחזק את הקו הקדמי של עידן אבשלום כשהיהלומים החתימו בנוסף את הפורוורד קליאל ספיר, וכרגע יש שבעה זרים לקראת פתיחת הליגה

|
עידן אבשלום (אורן בן חקון)
עידן אבשלום (אורן בן חקון)

אליצור נתניה הודיעה היום (שלישי) על החתמתם של שתי תוספות נוספות לקבוצה. ההחתמה הראשונה הוא הסנטר ניקו קארבצ’ו (2.08 מטרים, בן 28), השנייה, הוא קליאל ספיר (2.00 מ’, בן 25).

קרבאצ'ו הוא בוגר קולורדו סטייט, שיחק בעונות האחרונות בבנפיקה ליסבון, דומברובה גורניצ׳ה, ורצבורג וסמוקוב, ונחשב לאחד הגבוהים הבולטים ביותר שיש לנבחרת צ׳ילה כאשר בעונה האחרונה במדי הקבוצה הפורטוגזית רשם ממוצעים של 10.2 נקודות, 7.3 ריבאונדים ו2.6 אסיסטים ב-75% מהשדה.

לאחר שבשבוע שעבר החתימה נתניה את הגארד סמאג' קריסטון, נותר לה להחתים רק סנטר ועם החתמתו של קרבאצ'ו, הסגל של היהלומים הושלם, לקראת פתיחת הליגה ביום ראשון הקרוב. 

שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)

גם קליאל ספיר (25, 2.00 מ’) חתם בקבוצה. הפורוורד, בוגר מכללת באקנל, שיחק בעונה שעברה בולמירה מלטביה, בה העמיד ממוצעים של 17 נקודות ו-9.6 ריבאונדים. כרגע בנתניה רשומים שבעה זרים, כאשר קיילב בון חתום בחוזה זמני עד סוף החודש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */