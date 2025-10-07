נתניה הודיעה על החתמתו של ניקו קרבאצ'ו

אליצור נתניה הודיעה היום (שלישי) על החתמתם של שתי תוספות נוספות לקבוצה. ההחתמה הראשונה הוא הסנטר ניקו קארבצ’ו (2.08 מטרים, בן 28), השנייה, הוא קליאל ספיר (2.00 מ’, בן 25).

קרבאצ'ו הוא בוגר קולורדו סטייט, שיחק בעונות האחרונות בבנפיקה ליסבון, דומברובה גורניצ׳ה, ורצבורג וסמוקוב, ונחשב לאחד הגבוהים הבולטים ביותר שיש לנבחרת צ׳ילה כאשר בעונה האחרונה במדי הקבוצה הפורטוגזית רשם ממוצעים של 10.2 נקודות, 7.3 ריבאונדים ו2.6 אסיסטים ב-75% מהשדה.

לאחר שבשבוע שעבר החתימה נתניה את הגארד סמאג' קריסטון, נותר לה להחתים רק סנטר ועם החתמתו של קרבאצ'ו, הסגל של היהלומים הושלם, לקראת פתיחת הליגה ביום ראשון הקרוב.

שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)

גם קליאל ספיר (25, 2.00 מ’) חתם בקבוצה. הפורוורד, בוגר מכללת באקנל, שיחק בעונה שעברה בולמירה מלטביה, בה העמיד ממוצעים של 17 נקודות ו-9.6 ריבאונדים. כרגע בנתניה רשומים שבעה זרים, כאשר קיילב בון חתום בחוזה זמני עד סוף החודש.