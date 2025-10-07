סופה של אגדה: אלבה הודיע שיפרוש בתום העונה

סופה של אגדה. ג׳ורדי אלבה, אחד המגנים השמאליים הטובים של הדור האחרון, הודיע היום (שלישי) כי החליט לפרוש בתום העונה הנוכחית, במדי אינטר מיאמי.

המגן הספרדי בן ה-36 החל את קריירת הבוגרים שלו אי שם בשנת 2007, במדי ולנסיה, שם שיחק כחמש שנים. לאחר מכן עבר לברצלונה, בה בלט לאורך הקריירה והפך לאחד הסמלים של המועדון.

אלבה שיחק במדי הקטלונים 11 עונות, עד שעזב ב-2023 לאינטר מיאמי, קבוצתו הנוכחית. אלבה זכה בחמש אליפויות ספרד, חמש פעמים בגביע המלך, פעם אחת בליגת האלופות, ארבע פעמים בסופרקאפ הספרדי, פעם אחת בסופרקאפ האירופאי ופעם אחת באליפות העולם לקבוצות.

ג'ורדי אלבה נפרד מהקהל (רויטרס)

כמו כן, יש לו 91 הופעות במדי נבחרת ספרד, במהלכן זכה ביורו 2012 ובליגת האומות 2023, ובאותה עונה פרש מהנבחרת. כאמור, אלבה יתלה את נעליו בתום העונה וישאיר אחריו קריירה מפוארת ומלאה תארים וזכרונות.