יום ראשון, 12.10.2025 שעה 03:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

סופה של אגדה: אלבה הודיע שיפרוש בתום העונה

המגן השמאלי הספרדי בן ה-36, שבילה את רוב הקריירה שלו במדי ברצלונה, הודיע שיתלה את הנעליים בתום העונה הנוכחית, אחרי 19 שנות בוגרים בקריירה

|
ג'ורדי אלבה (רויטרס)
ג'ורדי אלבה (רויטרס)

סופה של אגדה. ג׳ורדי אלבה, אחד המגנים השמאליים הטובים של הדור האחרון, הודיע היום (שלישי) כי החליט לפרוש בתום העונה הנוכחית, במדי אינטר מיאמי.

המגן הספרדי בן ה-36 החל את קריירת הבוגרים שלו אי שם בשנת 2007, במדי ולנסיה, שם שיחק כחמש שנים. לאחר מכן עבר לברצלונה, בה בלט לאורך הקריירה והפך לאחד הסמלים של המועדון.

אלבה שיחק במדי הקטלונים 11 עונות, עד שעזב ב-2023 לאינטר מיאמי, קבוצתו הנוכחית. אלבה זכה בחמש אליפויות ספרד, חמש פעמים בגביע המלך, פעם אחת בליגת האלופות, ארבע פעמים בסופרקאפ הספרדי, פעם אחת בסופרקאפ האירופאי ופעם אחת באליפות העולם לקבוצות.

גג'ורדי אלבה נפרד מהקהל (רויטרס)

כמו כן, יש לו 91 הופעות במדי נבחרת ספרד, במהלכן זכה ביורו 2012 ובליגת האומות 2023, ובאותה עונה פרש מהנבחרת. כאמור, אלבה יתלה את נעליו בתום העונה וישאיר אחריו קריירה מפוארת ומלאה תארים וזכרונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */