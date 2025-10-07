כמו מסי ורונאלדו: המהלך החדש של קול פאלמר

כוכב צ׳לסי, קול פאלמר, הצליח לרשום כסימן מסחרי את הכינוי הידוע שהאוהדים אוהבים להשתמש בו, במיוחד לאור חגיגות השערים שלו. מהיום ‘קולד פאלמר’, שייך לאינטרסים של השחקן וסוכניו, שרוצים בין היתר למתג את הכינוי בשלל מוצרים. מה תהיה המשמעות על צ’לסי?

קודם כל, נתייחס לרווח הברור של האנגלי מהמהלך. מעכשיו כוכב הבלוז מחזיק בזכויות המשפטיות על השימוש בכינוי ‘קולד פאלמר’, ובעצם יכול להשתמש בו לקידום מוצרים ואת המותג האישי שלו. הצעד הזה בעצם נותן לכוכב הגנה רחבה מול אנשים המנסים להשתמש בשמו על מוצרים או קמפיינים ללא הסכמתו.

הקשר הגיש בנוסף בקשה לרישום כסימן מסחרי את חגיגת ה-’קופא מקור’ שלו. על פי מומחים זה לא ימנע מאנשים לחקות את החגיגה, אבל כן ימנע מאנשים שימוש בה למטרות פרסומיות. פאלמר כבר אמר פעם על האופן בו הוא חוגג: “זה מצחיק ומתאים לשמי, כולם יודעים שהחגיגה שייכת לי, הרבה אנשים עושים אותה, אבל ברור שהיא שלי”.

קולר פאלמר חוגג (IMAGO)

הגענו לחלק המעניין באמת, מה ההשפעה של כך על היכולת של צ’לסי להשתמש בפאלמר כשיווק? מעכשיו הבלוז ככל הנראה יצטרכו לקבל רישיון מיוחד כדי להשתמש בכינוי הזה במוצריה או אפילו ברשתות החברתיות. בעיקרון, המועדון הלונדוני יידרש להסכמתו של השחקן או להשיג ממנו הסכם. זה נכון גם לספונסרים האחרים שלו, כמו נייקי ו-’EAFC’ למשל.

ישנן מספר דוגמאות לשחקנים שעשו מהלך דומה בעבר, כמו דיוויד בקהאם, שרשם את שמו כסימן מסחר, או כריסטיאנו רונאלדו שרשם את ראשי התיבות CR7, ואת חגיגת ה-’Siuuu’ שלו. ליאו מסי עשה זאת עם שמו הפרטי, לאחר אתגר בו נתקל כשניסה לרשום גם את שם משפחתו, וגם קיליאן אמבפה, ארלינג הולאנד ומרקוס רשפורד הם דוגמאות לשחקנים שביצעו מהלך דומה.