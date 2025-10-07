קראגר טוען: זה מועד הפיטורים של אמורים

רובן אמורים סומן בזמנו כמושיע של מנצ’סטר יונייטד, אבל גם הוא כבר מבין ששעון החול התהפך. ג’יימי קראגר טוען כי פיטוריו של המאמן מהשדים האדומים הם רק עניין של זמן, ואף מעריך מתי בדיוק ההנהלה תקבל את ההחלטה. על פי דבריו, "זה בלתי נמנע" - והסוף יגיע עוד לפני חג המולד.

המאמן הפורטוגלי בן ה-40 נמצא תחת לחץ כבד מאוד, לאחר פתיחת עונה מאכזבת נוספת, שהגיעה לאחר עונת 2024/25 בה סיימה יונייטד במקום ה-15 בלבד, חרף השקעה כבדה בקיץ האחרון. אמנם השדים האדומים הצליחו לנצח את סנדרלנד 0:2 ולצאת לפגרה במעט אופטימיות, אך קראגר לא מתרשם.

למרות הניצחון, יונייטד מדורגת רק במקום העשירי בפרמייר ליג, עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד ושלושה הפסדים – קצב צבירת נקודות שלא עומד בסטנדרטים שהמועדון שואף לחזור אליהם. קראגר תקף את אמורם כבר בשבוע שעבר, כינה את הקדנציה שלו "אסון", והבהיר: "התקופה של אמורם חייבת להסתיים - כמה שיותר מהר. ההנהלה עדיין לא פיטרה אותו כי היא לא רוצה להודות בטעות".

ג'יימי קראגר (רויטרס)

בדבריו בתוכנית ‘The Overlap Fan Debate’, הציג קראגר נתון חריג: "למאמן של יונייטד יש 50 משחקים – והקבוצה הבקיעה רק שני שערים יותר ממה שספגה. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. אני לא אוהב לומר שמאמן צריך להיות מפוטר - זה לא מכובד - אבל אנחנו כבר בנקודה שזה בלתי נמנע. אני חושב שהוא לא יישאר עד חג המולד".

גם אגדת יונייטד, פול סקולס, הסכים עם דברי קראגר, וטען שאמורם קיבל יותר מדי אשראי מההנהלה. "לא אוהבים לדבר כל הזמן על פיטורים, אבל אני מרגיש שהוא קיבל זמן רב מדי”, טען קשר העבר, “מול ברנטפורד, אחרי ההפסד 3:1, הבנתי שזה חורג מגבולות הסביר. זה רק עניין של זמן עד שזה ייגמר”.

למרות הניצחון על צ'לסי בחודש שעבר (1:2), חשוב לציין שהכחולים שיחקו עם עשרה שחקנים ברוב שלבי המשחק. במאזן הכללי בפרמייר ליג, אמורם רשם 34 משחקים – מתוכם ניצח 10, סיים ב-7 תוצאות תיקו והפסיד ב-17. מחצית מהניצחונות שלו הושגו מול קבוצות שעלו ליגה – סנדרלנד, ברנלי, וגם ניצחונות מול איפסוויץ’, לסטר וסאות’המפטון בעונה שעברה, שכולן ירדו חזרה לצ'מפיונשיפ.

פול סקולס (רויטרס)

המשחק הבא של יונייטד צפוי להיות מבחן קשה במיוחד – מפגש חוץ מול ליברפול באנפילד ב-19 באוקטובר. סקולס לא נשמע אופטימי: "אני לא זוכר מתי הקבוצה הזאת ניצחה משחק גדול. התחושה היא שזה פשוט צפוי שהיא תפסיד באנפילד. לא מדובר בכלל על לנסות לנצח, אלא איך לא להפסיד”.

בינתיים, אמורם ממשיך להיאחז בתפקידו, אך לפי התחושות גם מהפרשנים וגם מהאוהדים - הספירה לאחור כבר החלה.