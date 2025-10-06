יום רביעי, 08.10.2025 שעה 07:04
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

הבן שיחק מול ריאל, האמא הפכה לכוכבת רשת

סיפור ביזארי מקזחסטן, כששרחאן קלמורזה, שוערה של קייראט אלמטי, אמנם ספג חמישייה מול הבלאנקוס, אבל הפך את אמא שלו לכוכבת רשת בזכות פוסט אחד

|
שרחאן קלמורזה ואמו (IMAGO)
שרחאן קלמורזה ואמו (IMAGO)

לפני קצת פחות משבוע ריאל מדריד נסעה עד לקזחסטן כדי לפגוש את קייראט אלמטי ונציגנו, עופרי ארד, בליגת האלופות, במשחק בו הבלאנקוס הביסו 0:5. אלא שאת ההצגה גנבה מישהי שכלל לא נכחה על הדשא – אמא של אחד משחקני קייראט, במה שהותיר את האוהדים ללא מילים.

החמישייה אותה הבקיעו שחקני ריאל הייתה לרשתו של השוער בן ה-18 של הקבוצה, שרחאן קלמורזה, אך דווקא מה שקרה לאחר המשחק העלה את שמו לכותרות, לאחר שהעלה תמונה בה הוא נותן לאמו פרחים אחרי המשחק. 

“היא בשום אופן לא אמא שלו”, אמרו האוהדים כשראו את התמונה, בייחוד בגלל הנראות הצעירה שלה. סאולה רבאבייה זה שמה, והיא שמחה מהופעתו של בנה ובירכה אותו על המשחק ברשתות החברתיות בגאווה: “אתה הטוב מכולם, בן שלי! אתה הגאווה שלי. עשית כל מה שאתה יכול. עבורי, אתה הכי חזק. מטרות גדולות מחכות לך. אל תוותר. אני איתך ואאמין בך לתמיד”.

קיליאן אמבפה ושרחאן קלמורזה (IMAGO)קיליאן אמבפה ושרחאן קלמורזה (IMAGO)

אחרי שקלמורזה פרסם את אותה התמונה, לאמא עלו כ-40,000 עוקבים באינסטגרם האישי שלה והסיבה לכך ברורה: “האמא נראית מאוד צעירה. היא נראית כמו מישהי בת 20, והבן שלה בן 18”, אמר אחד העוקבים שלה. עכשיו, כשהבן שלה נכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל עם 11 הצלות בשני המשחקים הראשונים, השלישי אי פעם עד עתה, האמא הפכה למשפיענית, בזכותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */