"החלטת ההחלטות": הפוסט המסתורי של לברון

לברון ג’יימס סומן כמי שימשיך לעונה נוספת בלוס אנג’לס לייקרס, אבל עלול להיפרד ממנה. הערב (שלישי) העלה הכוכב הוותיק פוסט ובו הסביר שמחר ב-19:00 שעון ישראל יפרסם את “החלטת ההחלטות” שלו, כאשר רבים מאמינים כי יודיע על עתידו המקצועי וחלק אף סבורים שקיים סיכוי שיפרוש.

רק לפני חמישה חודשים הלייקרס הדהימו עם המעבר של לוקה דונצ’יץ’ להוליווד בטרייד ענק ששלח את אנתוני דייויס לדאלאס. הסלובני הצטרף לקינג ג’יימס בשיתוף פעולה שנדמה היה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אבל העונה שעברה הסתיימה עבור הקבוצה מלוס אנג’לס בהדחה כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף.

אבל הנחיתה של דונצ’יץ’ שינתה גם את מאזן הכוחות בלייקרס: לברון כבר לא היה הכוכב הבלעדי שכח הכח אצלו. בארה"ב צצו יותר ויותר דיווחים על שינוי בגישה של הקבוצה מעיר המלאכים, שהחליטה לחשוב גם על העתיד ולבנות את הקבוצה סביב דונצ’יץ’ בן ה-26 ולא להסתמך יותר רק על לברון שחצה כבר את גיל 40.

הצמד מתפרק? לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

אבל זה לא היה הסוף ועתידו של קינג ג’יימס עלה לכותרות יותר ויותר מאז סוף העונה ובמיוחד בתקופה האחרונה. אמנם לברון החליט לממש את אופציית השחקן בחוזהו בלייקרס לעונה הקרובה, בה הוא ירוויח 52.6 מיליון דולר, אבל היה ברור שזו ממש לא המילה האחרונה.

ספוילר עבה במיוחד הגיע מסוכנו של ג’יימס, ריץ’ פול, שדיבר על הפערים בגישות בין זו של הכוכב וזו של הלייקרס: “המטרה היא שג’יימס יתחרה על אליפות, ונעשה את מה שטוב עבורו בשלב הזה של הקריירה". יש לציין שללברון היה בחוזה סעיף שלפיו הוא צריך לאשר כל טרייד.

צריך לזכור שלמרות גילו, לברון עדיין מספק את הסחורה. בעונה החולפת ג’יימס העמיד ממוצעים של 24.4 נקודות, 7.8 ריבאונדים ו-8.2 אסיסטים ב-70 משחקים, כך שהוא עדיין כוח משמעותי בליגה. והשאיפה לזכייה באליפות נוספת, אולי בעונתו האחרונה בליגה, עשויה לשלוח את הקריירה שלו לכתוב פרק נוסף במקום אחר.