מבחן האש של קטש: מכבי חייבת ניצחון בדרבי

לראשונה העונה, למעשה לראשונה בהיסטוריה, אחרי שבשנים האחרונות היורוליג סיפק לנו את הדרבי היווני הלוהט ואחרי הדרבי הסרבי שהגדיר מחדש את שם התואר הקודם, הדרבי הצרפתי והאיטלקי, הגיע גם תורה של מדינת ישראל לספק חתיכת דרבי ויריבות על הבמה הכי גדולה שיש ליבשת הישנה להציע, יתרה מכך במה שבה אפשר להתחרות בלא כל מגבלות ובהרכבים הכי חזקים שיש ואפילו עוד יותר מכך בטח בהתבסס על 20 משחקים ששוחקו עד כה העונה, כדורסל מרהיב מאין כמותו, והערב (רביעי, 21:05) בטח ברמה המקומית יהיה מדובר בדרבי החשוב מכולם.

משחקי הדרבי תמי היו חשובים, בטח במסגרות המקומיות. הנסיבות תמיד משחקות תפקיד בהתאם לרמת החשיבות ועודד קטש כבר אימן במשחקי דרבי חשובים, הרי הקבוצות נפגשו במעמדי סדרות הגמר של ליגת העל, הן גם נפגשו במסגרת חצי גמר הגביע בעונה החולפת רק שהפעם וכן בפעם השנייה בטור הזה מדובר בדרבי החשוב מכולם, כזה שמגדיר עונה, כזה שמגדיר מציאות עבור מועדונים ועבור המאמנים בדרך לאור מה שקרה בשנים האחרונות בנוף הכדורסל הישראלי ואפשר לומר שגם האירופאי. הסיבה לכך היא כי יש לו משמעות וכי הוא גם מביא עימו הזדמנות, עבור שני הצדדים.

עודד קטש

הנסיך הצהוב אימן במשחקי דרבי, הוא ניצח בהם וגם הפסיד בכמה, אך כשתואר או הדרך לתואר היו על הכף, המאמן ושחקניו ידעו לצאת עם ידם על העליונה. הדבר קרה בסדרות הגמר של ליגת העל וגם בחצי גמר גביע המדינה. ההבדל בין אותם משחקים לזה שישוחק הערב הוא בראש ובראשונה העיתוי, כלומר מתי המשחקים שוחקו, הדבר השני הוא כמובן הסגלים ומצבם, שתי הקבוצות השתנו מאוד בשלוש השנים האחרונות.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

האחת ראתה כיצד הפרויקט שאמור היה להוביל אותה חזרה לקדמת הבמה של אירופה מתפרק כשהיא לא יכולה לעשות כלום מנגד, ולא משנה כמה רצתה וכמה היא ניסתה לשמור עליו בשלמותו, ומנגד הפועל תל אביב בשיטתה ובדרכה שלה נכנסה למרוץ חימוש בשנתיים האחרונות שלא הספיק לתואר מקומי אך יותר מאשר הספיק בכדי לזכות ביורוקאפ ולהשיג את הכרטיס הנכסף ליורוליג.

המשמעות מבחינתה של מכבי תל אביב לדרבי הזה וגם מבחינתו של קטש מגיעה עם דיסקליימר קטן, כי אם תשאלו את אנשי מחזיקת הגביע באשר לאיזהו הדרבי החשוב יותר מהאחר הרי שהתשובה מבחינתם שאין אחד שעולה על האחר, כי עבורם כל הדרבים נולדו שווים, ועדיין בזה יש משהו שונה כי הפעם עיניה של אירופה יהיו נשואות אל מי שפלשה לטריטוריה של מכבי תל אביב ורוצה גם לסמן טריטוריה בעצמה לאחר שפלשה לתוכה ולקבע את מעמדה כאשר הרישיון הנוכחי שיש בידי האדומים לבנים לא יכול להיות לפרק זמן של יותר משנתיים היה והם עומדים בקריטריונים.

אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

חזרה למאמן מכבי, השיטה שלו עד כה עשתה שם לעצמה, שם של כדורסל יפה ויעיל, כזה שמבוסס על לא מעט תנועה וחסימות והתגלגלויות, מה שבשורה התחתונה מוביל לצמד המילים שירה בתנועה, וזה כל מה שחניכיו החדשים של עודד קטש עדיין לא הראו העונה כך שפתאום יש הרבה יותר שנמצא על הכף כי במשחק האחרון ביורוליג שפת הגוף של כולם לא הייתה טובה, ומה שחשף אולי עד כמה ישנה בעיה היא שבערב שבו הצהובים קלעו טוב מעבר לקשת עם 38.7 אחוזים, רק שלרוב אחוז כזה מנוצל או זוכה לגיבוי עם אחוזים טובים גם לשתי נקודות, רק שבתום 40 דקות של כדורסל ופרצופים מאכזבים במיוחד האחוז של מכבי תל אביב עמד על 42.5%.

מחזיקת הגביע עד כה נראית כרחוקה שנות אור מכניסה לקצב או לשטף, אך תמיד כשהיה מדובר בדרבי עם משמעות מיוחדת (ושוב האם קיים באמת דרבי חשוב יותר מאחר כשאין תואר על הכף?) כי הפועל תל אביב נראית טוב יותר, כי היא עמוקה יותר, וכי ניצחון שלהם של החבורה של דימיטריס איטודיס לא בהכרח יסבך את חניכיו של עודד קטש לרמה שיהיה אפשר לומר כי נגמרה העונה האירופית שלהם, את זה אי אפשר לומר שלושה מחזורים לפתיחת העונה, אבל מה שכן זה יכול לעשות זה לסבך את העניינים ולהעלות את מפלס הלחץ לרמות שהרבה זמן לא נראו, ודבר כזה לא בריא בלשון המעטה והוא כן יכול להתחיל או לזרז את תחילתו של כדור שלג שייתכן וכבר החל, בטח כאשר ידוע כבר כי ישנן שיחות במטרה לחזק את הסגל בשני שחקנים.

שחקני מכבי תל אביב (פרטי)

וההזדמנות?

נכון לכתיבת שורות אלו מכבי תל אביב היא עדיין לא, זה פשוט להגיע למסקנה הנוכחית וזה מובן יחסית באשר לסיבות למה, אבל אתם יודעים, יש דרבי, ולדרבי חוקים משלו ואת הדרבי חייבים לנצח בין שבקדם עונה, בין שבמחזור הראשון של העונה השלישי וקל בחומר בסיומה. לכן לעודד קטש ישנה גם הזדמנות שעומדת בפניו, שכן ניצחון הרי לבטח שירגיע את מפלס הלחץ וייתן אוויר לנשימה, הוא אמור לתת גם תחושת ביטחון מסוימת שלמרות הכל ולמרות הקשיים הפוטנציאל שם ועם ליטוש קטן (וגדול) אפשר לעשות דברים טובים יותר ולכל הפחות הדברים אמורים להראות אחרת, טוב יותר. ישנו כמובן גם את נושא הסגלים הנוצצים וערובות שאמורות להגיע עימם.

קבוצות שמוציאות תקציבי עתק בכדי להרכיב קבוצות אליפות אינסטנט, מגיעות עם הבטחה מסוימת לאיך כדורסל אמור להיראות, כזה שמתווה דרך ואין ספק שהוא שווה כמה וכמה ניצחונות, אך ערובות לגביע בסוף העונה אין, פנאתינייקוס הצליחה עם זה, אנאדולו אפס הצליחה עם זה רק שבהתחלה זה היה שווה פיינל פור, אך לא אליפות יורוליג, מה שפאו עשתה היה בגדר אנומליה כמעט באותה העונה שכן אפילו פנרבחצ'ה של ז'ליקו אובראדוביץ' שהשקיעה סכומי עתק בסופו של דבר ספרה שלוש שנים של פרויקט כאשר רק באחרונה עם ליטושים זכתה ביורוליג.

ווייד בולדווין (האתר הרשמי של פנרבחצ'ה)

ערובות אין כאמור ושאר הקבוצות, מי שמוציאה יותר ומי שפחות, בדרך כלל דולקות ומבקשות להראות שכדי להיות ברי קיימא יש צורך להתנהל בצורה אחרת, וזו הזדמנות נוספת עבור הצהובים לעשות בדיוק את זה, אבל באופן די מבדר. זה לא מה שחשוב הערב וזו לא ההזדמנות האמתית מבחינתו של קטש, שכן יש לו את ההזדמנות תחילה לשלוח מסר קטן, כזה שאומר שקבוצתו עדיין כאן, שהוא עצמו שעשה לעצמו שם באירופה הן כשחקן והן כמאמן יותר ממסוגל לספק איזשהו נוקאאוט בשלב מוקדם של העונה, ניצחון שיכול להחזיר את הקבוצה למקום מעט טוב יותר, אחרת לשבוע המשחקים הכפול הבא היא תגיע במאזן של 3:0 כשהפעם ימתינו לה ברצלונה ואולימפיאקוס, ניצחון הוא חובה מבחינתה של מכבי תל אביב ועודד קטש אחרת מפלס הלחץ כפי שצוין יכול לעלות לאין שעור.

דרבי מספק המון דברים והראשון שבהם הוא 'זכות ההתרברבות', בתרגום חופשי, לגבי "למי שייכת העיר?" סופיה או בלגרד שמשחקות את תפקיד תל אביב באופן זמני. נכון לכתיבת שורות אלו מכבי תל אביב היא עדיין לא, זה פשוט להגיע למסקנה הנוכחית וזה מובן, אבל אתם יודעים, יש דרבי, ולדרבי חוקים משלו ואת הדרבי חייבים לנצח. בעבר היה במשחקי דרבי בכדי להכריע גורלות של משרות כלומר אנשים שילמו במשרות שלהם על הפסדים, הדבר לא צריך לקרות ואסור שיקרה.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

ערב המשחק מדובר הרי בדרבי הראשון במסגרת היורוליג ומדובר בהתמודדות שבכוחה להגדיר מציאות, לשמר עדיין סוג של סטטוס קוו או לחילופין להגדיר מציאות חדשה, כזו שתעשה היסטוריה עבור עודד קטש ודימיטריס איטודיס. מדובר בעונה מעניינת, כל אחד מסיבותיו הוא מבחינתו של המאמן היווני לאור הסגל שהעומד עבורו ולאור הרזומה עמו הגיע להפועל תל אביב, ברור כיצד עונה כזו יכולה להימדד רק באחד בשני אופנים: עמידה במטרות או כישלון. מאידך, מבחינת הנסיך הצהוב ותלמידו לשעבר של ז'ליקו אובראדוביץ' (ודימיטריס איטודיס) הוא מגיע עם קבוצה חדשה כזו שלא נראית אפילו קרובה להיות מוכנה לעונת היורוליג שנפתחה בסערה.