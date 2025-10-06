יום שני, 06.10.2025 שעה 16:45
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

אלכס פריירה חזר וגדול! סיכום UFC 320 ועוד

על הנוקאאוט הענק של הברזילאי, הדומיננטיות של מראב דבאלשווילי, הקאמבק של פרוחצקה ועוד נושאים מסקרנים: האזינו לפרק 10 של פודקאסט "נוקאאוט!"

|
פודקאסט ״נוקאאוט!
פודקאסט ״נוקאאוט!" (גרפיקה : אופק שדה)

בפודקאסט החדש “נוקאאוט!” יניב קמינסקי, שדר וכתב ONE ואולגה רובין, הלוחמת הבכירה בישראל, מביאים לכם מדי שבוע את כל מה שחם בעולם ספורט הזירה ואמנויות הלחימה. בפרק 10 פותחים עם סיכום של אירוע UFC 320, שהגיע לשיאו עם ניצחון מוחץ בנוקאאוט של אלכס פריירה הברזילאי על מוחמד אנקלייב הדגסטני תוך 80 שניות.

הברזילאי, שהפסיד את החגורה לאנקלייב מוקדם יותר השנה, טען לאורך כל הדרך שהוא לא היה כשיר בקרב הראשון והוכיח לכל העולם שהוא צדק בקרב שלא היה דומה לקודם. פריירה עלה לקרב עם ‘רצח בעיניים’ והיה ברור מהשנייה הראשונה שהוא הגיע עם מטרה אחת בלבד – לחסל את היריב שלו, וכך בדיוק הוא עשה. כמובן שדיברנו גם על הראיונות אחרי הקרב, ההקדשה לאח של ג’ון ג’ונס, שנפטר בפתאומיות מוקדם יותר בשבוע שעבר, ומה הלאה לסופרסטאר הברזילאי, שהצהיר על רצונו לעלות למשקל כבד ולהילחם בבית הלבן. 

ניסינו גם לנתח ולהבין את תופעת הטבע שנקראת מראב דבאלשווילי, האיש שמצדיק בכל דרך את שם הכינוי שלו “המכונה” ונראה פשוט בלתי ניתן לעצירה. נדמה היה שקורי סנדהייגן הטוען לכתר עשה הכל נכון, אבל גם זה לא הספיק מול האלוף הגרוזיני שהצליח להשיג 20 (!) טייקדאונים בקרב ושבר שיא לקרב אליפות בנוסף לשיא שהפך אותו לראשון בהיסטוריה שמגיע ל-100 טייקדאונים בארגון, ובאמת שאין באופק מישהו שאפשר להמר עליו נגד מראב. 

עוד לפני קרבות האליפות, קיבלנו עוד תזכורת לכך שפרוחצקה הוא אחד הלוחמים הכי מטורפים ולא צפויים שראינו, עם קאמבק מדהים מול חליל ראונטרי ונוקאאוט נוסף לצ’כי, שאחרי שני סיבובים לא טובים יצא לסיבוב השלישי ופשוט צעד קדימה לתוך האש במטרה להשיג את הפיניש ועשה את זה בסטייל. בכך הוא טרף את הקלפים. אחרי שבשבוע שעבר קרלוס אולברג ביסס את עצמו כמועמד הבא לקרב על התואר, עכשיו פרוחצקה יכול מאד לעקוף אותו בזכות ההופעה במוצ”ש. 

עוד בפרק: סיכום שאר אירועי הסופ”ש, מתכוננים לסופ”ש הקרוב עם צ’ארלס אוליברה מול גאמרוט בברזיל, ואיך אפשר בלי דיבורי קונור מקגרגור שכמו תמיד דואג לשמור על השם שלו בכותרות? הכרזות, שמועות, חדשות, עדכונים ועוד בפרק 10 של “נוקאאוט!”, האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */