אלכס פריירה חזר וגדול! סיכום UFC 320 ועוד

בפודקאסט החדש “נוקאאוט!” יניב קמינסקי, שדר וכתב ONE ואולגה רובין, הלוחמת הבכירה בישראל, מביאים לכם מדי שבוע את כל מה שחם בעולם ספורט הזירה ואמנויות הלחימה. בפרק 10 פותחים עם סיכום של אירוע UFC 320, שהגיע לשיאו עם ניצחון מוחץ בנוקאאוט של אלכס פריירה הברזילאי על מוחמד אנקלייב הדגסטני תוך 80 שניות.

הברזילאי, שהפסיד את החגורה לאנקלייב מוקדם יותר השנה, טען לאורך כל הדרך שהוא לא היה כשיר בקרב הראשון והוכיח לכל העולם שהוא צדק בקרב שלא היה דומה לקודם. פריירה עלה לקרב עם ‘רצח בעיניים’ והיה ברור מהשנייה הראשונה שהוא הגיע עם מטרה אחת בלבד – לחסל את היריב שלו, וכך בדיוק הוא עשה. כמובן שדיברנו גם על הראיונות אחרי הקרב, ההקדשה לאח של ג’ון ג’ונס, שנפטר בפתאומיות מוקדם יותר בשבוע שעבר, ומה הלאה לסופרסטאר הברזילאי, שהצהיר על רצונו לעלות למשקל כבד ולהילחם בבית הלבן.

ניסינו גם לנתח ולהבין את תופעת הטבע שנקראת מראב דבאלשווילי, האיש שמצדיק בכל דרך את שם הכינוי שלו “המכונה” ונראה פשוט בלתי ניתן לעצירה. נדמה היה שקורי סנדהייגן הטוען לכתר עשה הכל נכון, אבל גם זה לא הספיק מול האלוף הגרוזיני שהצליח להשיג 20 (!) טייקדאונים בקרב ושבר שיא לקרב אליפות בנוסף לשיא שהפך אותו לראשון בהיסטוריה שמגיע ל-100 טייקדאונים בארגון, ובאמת שאין באופק מישהו שאפשר להמר עליו נגד מראב.

עוד לפני קרבות האליפות, קיבלנו עוד תזכורת לכך שפרוחצקה הוא אחד הלוחמים הכי מטורפים ולא צפויים שראינו, עם קאמבק מדהים מול חליל ראונטרי ונוקאאוט נוסף לצ’כי, שאחרי שני סיבובים לא טובים יצא לסיבוב השלישי ופשוט צעד קדימה לתוך האש במטרה להשיג את הפיניש ועשה את זה בסטייל. בכך הוא טרף את הקלפים. אחרי שבשבוע שעבר קרלוס אולברג ביסס את עצמו כמועמד הבא לקרב על התואר, עכשיו פרוחצקה יכול מאד לעקוף אותו בזכות ההופעה במוצ”ש.

עוד בפרק: סיכום שאר אירועי הסופ”ש, מתכוננים לסופ”ש הקרוב עם צ’ארלס אוליברה מול גאמרוט בברזיל, ואיך אפשר בלי דיבורי קונור מקגרגור שכמו תמיד דואג לשמור על השם שלו בכותרות? הכרזות, שמועות, חדשות, עדכונים ועוד בפרק 10 של “נוקאאוט!”, האזנה נעימה.