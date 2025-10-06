יום שני, 06.10.2025 שעה 19:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

גריליש פורח מחדש וגורם לגווארדיולה להתחרט

שחקן הכנף של סיטי, שהושאל לאברטון, כבש את שער הניצחון מול קריסטל פאלאס, קבוצה שהרצף המרשים שלה ללא הפסדים (19) נקטע. מהחגיגה עד נקודת המפנה

|
ג'ק גריליש (IMAGO)
ג'ק גריליש (IMAGO)

החגיגה שלו אמרה הכל. היה נראה שחייו תלויים בזה. אבל המעמד הצדיק זאת, זה היה השער הראשון של ג'ק גריליש במדי אברטון. ועוד איזה שער. הוא השלים מהפך דרמטי בדקות הסיום וסיים את הרצף המדהים של קריסטל פאלאס, שהייתה הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שלא הפסידה מתחילת העונה, ובסך הכל 19 משחקים רצופים.

גריליש, כזכור, היה הכוכב הגדול של אסטון וילה והפך בקיץ 2021 להימור הגדול של מנצ'סטר סיטי, ששילמה עליו 117.5 מיליון ליש"ט, הסכום הגבוה בתולדות המועדון. מחיר שככל הנראה היה כבד מדי על כתפיו. היכולת דעכה, ובהתאם גם מעמדו בקבוצה. הוא כבר לא היה חלק מהתוכניות של פפ גוארדיולה, והוחלט להשאילו לאברטון כדי לנסות ולהחיות מחדש את הקריירה.

נקודת המפנה

ובכן, נראה שמרסיסייד היא אכן נקודת המפנה שלה ציפה האנגלי: ארבעה בישולים, בניצחונות על ברייטון וולבס, ושער אחד בשבעה משחקים. שער שאולי לא ייזכר כמרשים ביותר בקריירה שלו, אך ללא ספק כאחד המיוחדים שבהם. הוא היה בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון, והעניק לאברטון שלוש נקודות יקרות שהעלו אותה למקום השמיני עם 11 נקודות, קרובה לאירופה ורחוקה מאזור הסכנה.

גג'ק גריליש בטירוף (רויטרס)

"אני רציתי ללכת למקום שבו אוכל לשחק שוב", סיפר גריליש לאחר המעבר. "בסיָּטי, לפעמים לא עזרתי לעצמי, אני מודה בזה בגלוי, אבל אני לא חושב שזה היה רק בגלל זה". הוא התייחס גם לתדמית שלו, שנפגעה מעט בעקבות אירועים מחוץ למגרש: "אנשים אומרים, 'הוא אוהב לצאת, הוא אוהב לחגוג', וזה נכון, אני אוהב את זה. אני רוצה לחיות את החיים שלי וליהנות, אבל ברור שיש זמן ומקום לכל דבר".

גריליש הוסיף שהוא "במיטבו כשהוא מרגיש אהוב". לדבריו: "אני די פגיע מחוץ למגרש, ורציתי להגיע למקום שבו ארגיש אהבה שוב, שאתעורר עם חיוך וארצה לשחק שוב". ללא ספק, נראה שהוא מצא את המקום הזה במרסיסייד.

לאחר שנבחר לשחקן המצטיין של המשחק, גריליש מיהר להחמיא לחברו לקבוצה ואמר שהפרס "היה צריך ללכת לאדם וורטון, כי בעיניי הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש". פתיחת העונה המרשימה שלו במדי אברטון עדיין לא הספיקה לזימון מחודש לנבחרת אנגליה, אך הוא קיבל בהבנה את החלטת המאמן תומאס טוכל: "אני דיברתי עם המאמן ואני מבין שיש המון תחרות, במיוחד בעמדה בצד שמאל כרגע. רשפורד בכושר נהדר, איזי, אנתוני גורדון, כולם עושים עבודה מצוינת", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */