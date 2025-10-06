סאנה גומס ייעדר בין שבועיים לשלושה שבועות

אחרי שנפצע במהלך ה-0:0 מול עירוני קריית שמונה בשבת האחרונה, שחקן הפועל חיפה, סאנה גומס, עבר בדיקת אולטרסאונד בעקבותיה הגיעו בשורות לא טובות.

לגומס התגלה קרע קטן בשריר התאומים והוא צפוי להיעדר בין שבועיים לשלושה שבועות. המגן השמאלי מגינאה ביסאו יקווה להתאושש כמה שיותר מהר.

גומס בן ה-25 שיחק בעונה שעברה באומוניה ארדיפאו מהליגה הקפריסאית, במדיה רשם 26 הופעות בכל המסגרות, בהן רשם שני בישולים. העונה הוא נחשב לשחקן הרכב בהפועל חיפה.

בתוך כך, המאמן גל אראל קיים אסיפת קבוצה במהלכה ציין שהמשחק מול קריית שמונה היה המשחק הכי חלש של הקבוצה העונה. המאמן אמר לחניכיו: “הייתי מרוצה מהגישה שלכם ברמת הכדורגל. אבל זה היה המשחק הכי חלש שלנו העונה”.