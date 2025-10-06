יום שני, 06.10.2025 שעה 14:20
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אתרום מהניסיון שצברתי": רז מאיר חתם באשדוד

אקס מכבי חיפה והפועל ת"א, שזכה בשלוש אליפויות אצל הירוקים, מצטרף אל הקבוצה מעיר הנמל לעונה אחת: "שמח להצטרף, מגיע לעזור לעשות עונה מוצלחת"

|
רז מאיר עם סוכנו אריאל בוזורגי במעמד החתימה (פרטי)
רז מאיר עם סוכנו אריאל בוזורגי במעמד החתימה (פרטי)

אחרי שהתאוששה  מרצף ההפסדים שלה עם שני ניצחונות חשובים ועלתה אל המקום השישי בטבלת ליגה העל, מ.ס אשדוד גם מתחזקת, כאשר היום (שני) החתימה שחקן חדש, כשרז מאיר חתם באשדוד לעונה אחת, באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי.

המגן הימני בן ה-28 שיכול לשחק גם כמגן שמאלי, היה שייך בעונה החולפת למכבי נתניה, זאת לאחר ששיחק את רוב הקריירה במכבי חיפה. במדים הירוקים ערך 147 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שלושה שערים ובישל 13 שערים נוספים. המגן זכה בשלוש אליפויות בחיפה ושיחק איתה גם בליגת האלופות.

לאחר החתימה, רז מאיר אמר: “שמח להצטרף לאשדוד. אתרום מהניסיון שצברתי במהלך הקריירה כדי לעזור לקבוצה לעשות עונה מוצלחת”. כאמור, אשדוד עלתה למקום השישי בטבלה רגע לפני היציאה לפגרה, כאשר בעוד שבועיים היא תצא למשחק חוץ קשה מול בית”ר ירושלים ותקווה להמשיך במומנטום.

