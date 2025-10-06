"אתרום מהניסיון שצברתי": רז מאיר חתם באשדוד

אחרי שהתאוששה מרצף ההפסדים שלה עם שני ניצחונות חשובים ועלתה אל המקום השישי בטבלת ליגה העל, מ.ס אשדוד גם מתחזקת, כאשר היום (שני) החתימה שחקן חדש, כשרז מאיר חתם באשדוד לעונה אחת, באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי.

המגן הימני בן ה-28 שיכול לשחק גם כמגן שמאלי, היה שייך בעונה החולפת למכבי נתניה, זאת לאחר ששיחק את רוב הקריירה במכבי חיפה. במדים הירוקים ערך 147 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שלושה שערים ובישל 13 שערים נוספים. המגן זכה בשלוש אליפויות בחיפה ושיחק איתה גם בליגת האלופות.

לאחר החתימה, רז מאיר אמר: “שמח להצטרף לאשדוד. אתרום מהניסיון שצברתי במהלך הקריירה כדי לעזור לקבוצה לעשות עונה מוצלחת”. כאמור, אשדוד עלתה למקום השישי בטבלה רגע לפני היציאה לפגרה, כאשר בעוד שבועיים היא תצא למשחק חוץ קשה מול בית”ר ירושלים ותקווה להמשיך במומנטום.