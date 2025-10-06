"לא יכולים לחכות": טירוף בהפועל ת"א לדרבי

הטירוף בהפועל תל אביב לקראת הדרבי התל אביבי אחרי הפגרה. תוך שעות ספורות מרגע פתיחת המכירה לאוהדי הפועל תל אביב, נחטפו כמעט כל הכרטיסים שהוקצו. נכון לשעות הערב, יציעי 2, 4–5 ו-7–8 כבר הוכרזו כסולד אאוט, עם למעלה מ־21,000 אדומים שצפויים למלא את בלומפילד באווירה לוהטת. "לא יכולים לחכות יותר לדרבי, נבוא בטירוף", אמרו במועדון.

במועדון שמו למטרה למכירת כל הכרטיסים לשער 13, כשעדכנו כי לשער הנ"ל נמכרו עד כה כ־1,000 כרטיסים, אך נעשתה פנייה רשמית למשטרה במטרה לאשר הרחבה של המכסה בלפחות 1,500 כרטיסים נוספים, כדי להגיע לכ־2,500 אוהדים ביציע זה. בהפועל אופטימיים לגבי קבלת האישור ומאמינים שאולי היום ימכרו כל הכרטיסים - טירוף שלא זוכרים בחודורוב.

ברשתות החברתיות שיבחו האוהדים את הנהלת המועדון, על כך שבחרה לפתוח את המכירה בדיוק במהלך משחקה של מכבי תל אביב — צעד שנועד למנוע רכישה של כרטיסים על ידי אוהדים צהובים. “מהלך גאוני”, כתבו חלק מהאוהדים.

רן : הכל צריך להילקח בפרופורציה

מבחינה מקצועית, הצוות הרפואי יעבוד שעות לקראת הדרבי. עמית למקין ועמרי אלטמן בספק בעקבות פציעות שספגו בהפסד להפועל באר שבע בטרנר, בעוד שמור בוסקילה, שסבל מנקע מאצבע בכף הרגל, כשיר ויחזור לסגל. בנוסף, לאחר בדיקות, רועי אלקוקין עם קרע בשריך הירך, כששחר פיבן עם קרע במפשעה, מה שאומר שהשניים לא יהיו כשירים ויחמיצו את הדרבי.