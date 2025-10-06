יום שני, 06.10.2025 שעה 10:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"לא יכולים לחכות": טירוף בהפועל ת"א לדרבי

לקראת המפגש מול מכבי ת"א לאחר הפגרה, תוך שעות ספורות, נמכרו מעל 21 אלף כרטיסים, כמעט כל מה שהוקצה. וגם: הטעיית אוהדי הצהובים וה-2 שייעדרו

|
רועי אלקוקין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
רועי אלקוקין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

הטירוף בהפועל תל אביב לקראת הדרבי התל אביבי אחרי הפגרה. תוך שעות ספורות מרגע פתיחת המכירה לאוהדי הפועל תל אביב, נחטפו כמעט כל הכרטיסים שהוקצו. נכון לשעות הערב, יציעי 2, 4–5 ו-7–8 כבר הוכרזו כסולד אאוט, עם למעלה מ־21,000 אדומים שצפויים למלא את בלומפילד באווירה לוהטת. "לא יכולים לחכות יותר לדרבי, נבוא בטירוף", אמרו במועדון.

במועדון שמו למטרה למכירת כל הכרטיסים לשער 13, כשעדכנו כי לשער הנ"ל נמכרו עד כה כ־1,000 כרטיסים, אך נעשתה פנייה רשמית למשטרה במטרה לאשר הרחבה של המכסה בלפחות 1,500 כרטיסים נוספים, כדי להגיע לכ־2,500 אוהדים ביציע זה. בהפועל אופטימיים לגבי קבלת האישור ומאמינים שאולי היום ימכרו כל הכרטיסים - טירוף שלא זוכרים בחודורוב.

ברשתות החברתיות שיבחו האוהדים את הנהלת המועדון, על כך שבחרה לפתוח את המכירה בדיוק במהלך משחקה של מכבי תל אביב — צעד שנועד למנוע רכישה של כרטיסים על ידי אוהדים צהובים. “מהלך גאוני”, כתבו חלק מהאוהדים.

רן : הכל צריך להילקח בפרופורציה

מבחינה מקצועית, הצוות הרפואי יעבוד שעות  לקראת הדרבי. עמית למקין ועמרי אלטמן בספק בעקבות פציעות שספגו בהפסד להפועל באר שבע בטרנר, בעוד שמור בוסקילה, שסבל מנקע מאצבע בכף הרגל, כשיר ויחזור לסגל. בנוסף, לאחר בדיקות, רועי אלקוקין עם קרע בשריך הירך, כששחר פיבן עם קרע במפשעה, מה שאומר שהשניים לא יהיו כשירים ויחמיצו את הדרבי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */