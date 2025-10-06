מימר: אבו עביד שחקן של מאני טיים, עבר הכל

בבני סכנין האמינו לאורך כל השבוע שקדם למשחק אתמול (ראשון) מול מכבי נתניה שניתן לחזור עם שלוש נקודות. הנקודה החשובה מול מכבי תל אביב, שהושגה אחרי החמצת הפנדל של הצהובים בתוספת הזמן במחזור הקודם, מינפה את מצב הרוח בסכנין, כאשר אתמול גיבור המשחק היה שוב הקפטן, איאד אבו עביד, שכבש את שער הניצחון בפנדל. כזכור, מול האלופה אבו עביד הפך בעל כורחו לשוער רגע לפני ששגיב יחזקאל החמיץ פנדל אחרי שהשוער מוחמד אבו ניל הורחק.

מאמן הקבוצה מהמגזר, שרון מימר, אמר בסים המשחק: "במשחקים האחרונים היה בדקות הסיום הרבה בלגן לכאן ולכאן, הפעם זה נפל לטובתנו עם פנדל בדקה ה-90. היה משחק עם הרבה מומנטומים שהלכו מצד לצד. במחצית הראשונה יכולנו להוביל יותר משער אחד ובמחצית השנייה הייתה פאניקה ונתניה הביכו אותנו הרבה פעמים. הייתה לנו יותר מדי התלהבות, שהביאה דברים פחות טובים”.

על התהליך של הקבוצה, הוסיף מימר: “לא בונים את רומא ביום אחד. יש כאן תהליך שעברנו, שחקנים נכנסים רק עכשיו לכושר. אני מרוצה עכשיו מהמקום שאנחנו נמצאים. השגנו שבע נקודות, והמטרה הראשונה היא להתרחק כמה שיותר מהתחתית”. על כובש השער, איאד אבו עביד, אמר המאמן: "מדובר בשחקן של מאני טיים. אבו עביד עבר הכל מהכל, יש לו ערך מוסף, השקט שלו בשני המשחקים הראה זאת, הוא מביא את האישיות שלו למגרש".

שרון מימר (רועי כפיר)

איאד אבו עביד אמר: “היה חשוב לנו מאוד להבקיע ולנצח. הקבוצה מתחילה להתגבש. אנחנו עובדים מאד קשה כדי להתחבר עם שחקנים חדשים. נתניה זה מקום שגדלתי בו, אבל היום אני בסכנין ונותן את כולי. כל ניצחון בשבילנו הוא עולם ומלואו. בעטתי חזק ועם קצת מזל עשיתי זאת”.