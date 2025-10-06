יום שני, 06.10.2025 שעה 10:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יחזקאל שוחרר מהנבחרת בשל פציעה, מוזי זומן

בהתאחדות לכדורגל הודיעו ששחקן מכבי ת"א לא ייקח חלק נגד נורבגיה ואיטליה, וכובש השלושער הטרי של בית"ר במקומו. איאד חלאילי שוחרר מסגל הצעירה

|
טימותי מוזי עם הכדור (אורן בן חקון)
טימותי מוזי עם הכדור (אורן בן חקון)

זהו, הליגות ברחבי אירופה סיימו את המחזור האחרון שלהן, וכעת הגיע הזמן לפגרת נבחרות נוספת. בפגרה הזו לנבחרת ישראל מחכים שני משחקים לא פשוטים בכלל וללא ספק הכי קשים בבית, עם מפגש חוץ נגד נורבגיה ומפגש חוץ נגד איטליה.

כבר ביום שלישי רן בן שמעון פרסם את הסגל שייקח חלק בפגרה הזו, אבל כמו בלא מעט מקרים יש שינויים של הרגע האחרון, וכך גם הפעם. בהתאחדות הודיעו ששגיב יחזקאל סובל מפציעה ושוחחר הסגל של בן שמעון, ומי שזומן במקומו הוא טימותי מוזי.

אחד מכוכבי בית”ר ירושלים מגיע בכושר שיא ואחרי שעלה מהספסל ותרם שלושער מבריק ובישול גדול ב-2:5 של הצהובים-שחורים על הפועל פתח תקווה. בכללי מאז המעבר לבית”ר מוזי נמצא בכושר מצוין ומשפיע המון בתקופה הנהדרת של המועדון בשנתיים האחרונות.

יצחקי: הקהל זה הכוח שלנו

נבחרת ישראל החלה באימונים שלה לקראת צמד המשחקים נגד נורבגיה (11.10) ונגד איטליה (14.10) כבר היום (שני). לאחר מכן כמובן חג ומחר בערב יהיה אימון נוסף, ברביעי אימון נוסף ובחמישי אימון ואז טיסה לאוסלו לקראת מפגש נגד ארלינג הולאנד וחבריו, שבאים אחרי שכבשו 11 שערים לרשת של מולדובה.

גם בנבחרת הצעירה יש שינויים בסגל, כאשר כמה ימים לאחר שהמאמן גיא לוזון פרסם את השחקנים שישחקו תחתיו בפגרה הקרובה, בהתאחדות לכדורגל הודיעו על שחקן אחד שלא יגיע וזהו איאד חלאילי, הכישרון של מכבי חיפה שמשחק במכבי בני ריינה בהשאלה העונה.

