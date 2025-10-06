"חצוף בן חצוף: נחשפה שיחת סימאונה והשופט

דרמה גדולה במשחק של אתלטיקו מדריד נגד סלטה ויגו: קלמנט לנגלה הורחק באדום אחרי שני כרטיסים צהובים, ודייגו סימאונה פשוט איבד את זה על הקווים. הצרפתי ספג את הצהוב השני אתמול (ראשון) עוד לפני ההפסקה, בדקה ה-40, והותיר את הקולצ'ונרוס בעשרה שחקנים, כשהם מובילים 0:1 בזכות שער עצמי של קרל סטארפלט.

המצלמות של "מוביסטאר" קלטו את הרגע בו המאמן הארגנטינאי פנה בזעם לשופט ססאר סוטו גרדו, וקרא לו שוב ושוב: "אתה חצוף, אתה חצוף!" גם מול השופט הרביעי סימאונה חזר על דבריו: "אם הוא שורק על זה, הוא חצוף בן חצוף!"

לנגלה קיבל את הצהוב הראשון בדקה ה-25 לאחר עבירה על ז'וטגלה, שקטע מתפרצת של סלטה. הצהוב השני הגיע לאחר מצב דומה, שוב מול אותו שחקן, אבל הפעם סימאונה כבר לא הצליח לשמור על איפוק. מבחינתו, ההרחקה הייתה לא מוצדקת.

למרות הפיצוץ על הקווים, במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק צינן המאמן את הרוחות ואמר בקצרה: "אני לא אגיב על זה. הקריטריונים המפורסמים האלה”. גם הקפטן קוקה ניסה לשמור על דיפלומטיות, אבל רמז כי ייתכן והשופט טעה: "לא נראה שהוא עשה הרבה. אולי היה אפשר להוציא גם להם כרטיס. אבל זה כדורגל – עדיף לא לדבר על שופטים”.

השוער יאן אובלק סיכם: "ראיתי את זה מרחוק. אולי בכלל הייתה עבירה לטובתנו קודם. היו הרבה החלטות נגדנו היום. ניסינו להבקיע את השני, אבל עם שחקן פחות זה קשה, ובסיום גם העייפות הכריעה”.