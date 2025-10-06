יום שני, 06.10.2025 שעה 11:26
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"חצוף בן חצוף: נחשפה שיחת סימאונה והשופט

מאמן אתלטיקו זעם באדום של לנגלה ב-1:1 נגד סלטה, אך במסע"ת היה קר: "לא אגיב, יש קריטריונים". קוקה: "עדיף לא לדבר". אובלק: "הרבה היה נגדנו"

|
דייגו סימאונה כועס (IMAGO)
דייגו סימאונה כועס (IMAGO)

דרמה גדולה במשחק של אתלטיקו מדריד נגד סלטה ויגו: קלמנט לנגלה הורחק באדום אחרי שני כרטיסים צהובים, ודייגו סימאונה פשוט איבד את זה על הקווים. הצרפתי ספג את הצהוב השני אתמול (ראשון) עוד לפני ההפסקה, בדקה ה-40, והותיר את הקולצ'ונרוס בעשרה שחקנים, כשהם מובילים 0:1 בזכות שער עצמי של קרל סטארפלט.

המצלמות של "מוביסטאר" קלטו את הרגע בו המאמן הארגנטינאי פנה בזעם לשופט ססאר סוטו גרדו, וקרא לו שוב ושוב: "אתה חצוף, אתה חצוף!" גם מול השופט הרביעי סימאונה חזר על דבריו: "אם הוא שורק על זה, הוא חצוף בן חצוף!"

לנגלה קיבל את הצהוב הראשון בדקה ה-25 לאחר עבירה על ז'וטגלה, שקטע מתפרצת של סלטה. הצהוב השני הגיע לאחר מצב דומה, שוב מול אותו שחקן, אבל הפעם סימאונה כבר לא הצליח לשמור על איפוק. מבחינתו, ההרחקה הייתה לא מוצדקת.

אחרי הדרבי: אתלטיקו נעצרת מול סלטה ויגו

למרות הפיצוץ על הקווים, במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק צינן המאמן את הרוחות ואמר בקצרה: "אני לא אגיב על זה. הקריטריונים המפורסמים האלה”. גם הקפטן קוקה ניסה לשמור על דיפלומטיות, אבל רמז כי ייתכן והשופט טעה: "לא נראה שהוא עשה הרבה. אולי היה אפשר להוציא גם להם כרטיס. אבל זה כדורגל – עדיף לא לדבר על שופטים”.

השוער יאן אובלק סיכם: "ראיתי את זה מרחוק. אולי בכלל הייתה עבירה לטובתנו קודם. היו הרבה החלטות נגדנו היום. ניסינו להבקיע את השני, אבל עם שחקן פחות זה קשה, ובסיום גם העייפות הכריעה”.

לנגלה מורחק (IMAGO)לנגלה מורחק (IMAGO)
