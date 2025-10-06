יום שני, 06.10.2025 שעה 11:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"סביליה רקדה על ברצלונה, "הפציעות לא תירוץ"

בספרד וגם בקטלוניה לא ריחמו על האלופה אחרי ה-4:1 בסביליה: "בארסה הכי גרועה בעידן פליק, לא הופיעה, חד צדדי". התקווה: חזרת הפצועים לקלאסיקו

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

בוקר לא קל בקטלוניה היום (שני), אחרי שברצלונה לא רק הפסידה משחק שני ברציפות, אלא חטפה תבוסה לא נעימה עם 4:1 בראמון סאנצ’ס פיחואין לסביליה. לאחר ההפסד לפ.ס.ז’ באלופות, האלופה איבדה נקודות בליגה וראתה את הפסגה עוברת לריאל מדריד, והיא יצאה לפגרת הנבחרות בטעם רע, אך בתקווה שהפצועים ישובו והכל ישתנה בקלאסיקו.

בראשי העיתונים הבוקר לא ריחמו על האנזי פליק וחניכיו: “סביליה רקדה על ברצלונה”, זעקו אס’. בקטלוניה לא אהבו את מה שראו גם: “אין תירוצים”, ב’אס’ רשמו: סביליה טרפה את ברצלונה, משחק חד צדדי אליו פליק וחניכיו לא הופיעו לרגע”.

האנדלוסים כבשו קודם מרגלי האקס אלכסיס סאנצ’ס מהנקודה, ואז איסאק רומרו עשה 0:2 לפני ההפסקה, אך מרקוס רשפורד צימק גם הוא לפני ההפסקה ומכאן היה נראה שבארסה בדרך לקאמבק נוסף כמו שהרגילה אותנו תחת פליק, אבל רוברט לבנדובסקי החמיץ פנדל ומשם האלופה איבדה את זה לחלוטין עם שתי ספיגות בתוספת הזמן מרגלי חוסה אנחל קרמונה ואקור אדמס.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

כעת הליגה הספרדית כמו כל הליגות תצא לפגרת נבחרות, אחריה לברצלונה יש דרבי נגד ז’ירונה בבית, משחק בית בליגת האלופות נגד אולימפיאקוס ולאחר מכן המשחק הגדול בעולם, כשפליק ושחקניו יתארחו בסטניאגו ברנבאו נגד ריאל מדריד (26.10, 17:15, שידור חי בערוץ ONE). בקטלוניה שמו אור זרקורים בעיקר על הפצועים, בתקווה שרובם ישובו עד המשחק הזה, ורוב ה”תפילות” לעבר לאמין ימאל, שבספק.

ב’מונדו דפורטיבו’ לא ריחמו: “בלי הפצועים לברצלונה אין סיכוי בברנבאו. סביליה הוכיחה שזו בארסה הגרועה ביותר מאז שהאנזי פליק הגיע. נגד פ.ס.ז’ ונגד סביליה היא לא שיחקה כדורגל, ואם להיות כנים, גם בניצחונות על סוסיאדד ואוביידו היא לא ממש הבריקה. הקלישאה נכונה יותר מתמיד כאן – הפגרה באה בזמן הכי טוב שיש לפליק, לו יש הרבה עבודה לקראת סוף חודש קריטי”.

