ההרכב השגוי, התגובה הנכונה ומחדל השיפוט

מכבי תל אביב סיימה אמש (ראשון) ב-1:1 מול מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד ואיבדה נקודות משחק שני ברציפות בליגת העל. האלופה כבר סופרת ארבע נקודות פיגור מהפועל באר שבע וסיום המשחק הותיר את חברי הפודקאסט נסערים.

רז אמיר, אבי נמני ואורן קדוש מסכמים תיקו שבא אחרי מחצית ראשון נוראית שנולדה כתוצאה מהרכב שגוי, ויכולת ירודה של הרבה שחקנים ובעיקר במרכז המגרש ולא סתם ז׳רקו לאזטיץ׳ תיקן במחצית עם הוצאתם של עידו שחר וקרווין אנדרדה.

התיקון הזה הוביל לחצי שני טוב בהרבה, עם איתמר נוי שחייב לשחק יותר וגם אלעד מדמון שהוכיח שההחלטה לשים את דור פרץ חלוץ בודד אינה עובדת בשלב הזה של העונה., אך כל אלה נותרו בצד אל מול מחדל ההחלטות של יגאל פריד ואוראל גרינפלד שלא ידע לתקן אותו ב-VAR וכך מכבי ת״א מצאה את עצמה מאבדת נקודות יקרות.

אז מה לעבד בחצי הראשון, מה המסקנות הלאה, מה קורה עם אושר דוידה ושגיב יחזקאל, ומה צריכה להיות ההחלטה של לאזטיץ׳ אחרי הפגרה בסוגיית החלוץ והקישור? האזנה נעימה.