ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

ההרכב השגוי, התגובה הנכונה ומחדל השיפוט

פודקאסט מכבי ת"א סיכם 1:1 עם חיפה: חצי ראשון נוראי, תיקון בשני, נוי ראוי ליותר, פרץ לקישור, אך הכל בצד אל מול המחדל של פריד וגרינפלד. האזינו

|
אכזבה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אכזבה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סיימה אמש (ראשון) ב-1:1 מול מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד ואיבדה נקודות משחק שני ברציפות בליגת העל. האלופה כבר סופרת ארבע נקודות פיגור מהפועל באר שבע וסיום המשחק הותיר את חברי הפודקאסט נסערים.

רז אמיר, אבי נמני ואורן קדוש מסכמים תיקו שבא אחרי מחצית ראשון נוראית שנולדה כתוצאה מהרכב שגוי, ויכולת ירודה של הרבה שחקנים ובעיקר במרכז המגרש ולא סתם ז׳רקו לאזטיץ׳ תיקן במחצית עם הוצאתם של עידו שחר וקרווין אנדרדה.

התיקון הזה הוביל לחצי שני טוב בהרבה, עם איתמר נוי שחייב לשחק יותר וגם אלעד מדמון שהוכיח שההחלטה לשים את דור פרץ חלוץ בודד אינה עובדת בשלב הזה של העונה., אך כל אלה נותרו בצד אל מול מחדל ההחלטות של יגאל פריד ואוראל גרינפלד שלא ידע לתקן אותו ב-VAR וכך מכבי ת״א מצאה את עצמה מאבדת נקודות יקרות.

אז מה לעבד בחצי הראשון, מה המסקנות הלאה, מה קורה עם אושר דוידה ושגיב יחזקאל, ומה צריכה להיות ההחלטה של לאזטיץ׳ אחרי הפגרה בסוגיית החלוץ והקישור? האזנה נעימה.

שחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
הולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
הרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
